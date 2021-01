DayDreamer - Le ali del sogno torna in maniera consistente nel palinsesto di Canale 5: oltre ad andare in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì al posto de Il Segreto, resta confermato l'appuntamento in prima serata con la soap turca. Le avventure di Can e Sanem terranno compagnia ai telespettatori il martedì sera, e non più il giovedì, alle 21.20 circa. Durante gli episodi che verranno trasmessi il 26 gennaio, il fotografo porterà Sanem in montagna con la speranza di potersi chiarire con lei. Gli equivoci non mancheranno e neanche le gelosie: i due protagonisti non riusciranno ancora a riappacificarsi.

Can e Sanem insieme in una baita di montagna

La puntata serale di DayDreamer di martedì 26 gennaio si aprirà con il 'rapimento' di Can nei riguardi di Sanem, che verrà portata in una baita in montagna. L'aspirante scrittrice mal digerirà la presa di posizione del suo ex fidanzato e quando lui la chiuderà in casa per andare a prendere la legna, lei scapperà con una motoslitta. La benzina però terminerà e Sanem si troverà spersa tra le montagne innevate. Can riuscirà a trovarla quando ormai sarà quasi buio e i due si rifugeranno in una casa. Qui tra i due giovani sembrerà tornare l'armonia di un tempo.

Frattanto, Ayhan dirà a tutti di essere stata chiesta in moglie da CeyCey, ma l'intento di quest'ultimo, in realtà, era solo quello di organizzare una finta proposta di matrimonio per far felice la nonna anziana.

CeyCey non ammetterà subito il disguido e cercherà di evitare l'argomento 'nozze'. Anche Leyla proverà a distogliere Osman, di cui non è innamorata, dall'idea di sposarsi il prima possibile.

CeyCey al ristorante con Can

La felicità e l'unione di Can e Sanem durerà ben poco perché i due saranno ingelositi dalle telefonate che Polen e Yigit faranno ai due.

La coppia comincerà a litigare e giungerà un'altra chiamata al fotografo: Emre dirà al fratello che Huma è stata poco bene e si è recata all'ospedale. In realtà si tratterà dell'ennesimo perfido piano della donna. Quando Can rientrerà in città, la madre dei Divit fingerà di aver fatto degli esami specifici ma di aver scoperto, per fortuna, di non avere nulla di grave, rassicurando di fatto i figli.

Durante un incontro al ristorante con CeyCey, Can confesserà alla fine di aver commesso degli errori con Sanem e ammetterà di essere molto innamorato della ragazza. CeyCey, allo stesso tempo, racconterà il malinteso che si è venuto a creare con la fidanzata. Frattanto, anche Ayhan si confiderà con Sanem e le due ragazze condivideranno i rispettivi dispiaceri. Infine, Emre farò un colloquio di lavoro a Melis, che vorrebbe prendere il posto di Leyla alla Frikri Harika, ma alla fine non la prenderà come sua assistente.