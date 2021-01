La prima registrazione di Uomini e donne di questo 2021 ha riservato molti colpi di scena. In primis lo slittamento della scelta del tronista Davide Donadei, ancora indeciso sulle due corteggiatrici Beatrice e Chiara. In secondo luogo, la clamorosa decisione di Maurizio Guerci di chiudere con Gemma. Proprio così, a dispetto delle ultime dichiarazioni d'amore rilasciate da entrambi su Novella 2000, il cavaliere ha dato il benservito alla dama torinese. Per lui disapprovazione da parte dei presenti in studio.

U&D, spoiler registrazione del 4 gennaio: Gemma scaricata da Maurizio

Il 2021 non sembra essere cominciato bene per Gemma Galgani.

Stando a quanto riportano le anticipazioni, nella registrazione del 4 gennaio, la dama è stata allontanata da Maurizio. Nel dettaglio si legge che la registrazione è iniziata proprio con Gemma, la quale ha raccontato di non aver sentito spesso Maurizio in queste vacanze natalizie. In particolare, la dama si è soffermata su un dettaglio avvenuto nella giornata del 26 dicembre, dove il cavaliere le avrebbe attaccato il telefono in faccia nel momento in cui avevano suonato al citofono. Si è poi scoperto che a cercare Maurizio era una donna. Guerci in puntata, ha spiegato che si trattava di un'amica che aveva cercato il suo aiuto in un periodo difficile. Da quanto si apprende, in studio nessuno gli ha creduto, soprattutto dopo aver saputo che Maurizio non ha passato il Capodanno con Gemma.

Poco dopo, Guerci ha manifestato la volontà di chiudere con la dama torinese, scatenando le reazioni dei presenti in studio.

Uomini e donne, anticipazioni: Davide rimanda ancora la scelta

Gemma dunque, ha ricevuto l'ennesima delusione amorosa. Solo pochi giorni fa, entrambi avevano dichiarato di essersi innamorati, ma qualcosa evidentemente è andato storto tra loro.

In attesa di capire meglio cosa sia successo tra Gemma e Maurizio, veniamo a sapere che il tronista Davide Donadei ha rimandato ancora una volta la sua scelta. I fan di Uomini e donne rimarranno delusi da questo ennesimo slittamento, visto che già prima della pausa natalizia, si vociferava che il tronista pugliese fosse prossimo ad uscire dal programma con una tra Chiara e Beatrice.

Davide Donadei ancora indeciso tra Chiara e Beatrice, con chi uscirà da U&D?

Stando a quanto successo nell'ultima registrazione di U&D, Davide sembra ancora alquanto indeciso tra le due corteggiatrici. In puntata hanno mostrato le esterne realizzate con Chiara e Beatrice. Con la prima è uscito per ben due volte e questo, come prevedibile, ha mandato in crisi Buonocore che non è riuscita a trattenere le lacrime. Nel corso della registrazione inoltre, il tronista ha confessato che avrebbe voluto scegliere già dieci giorni fa, salvo poi ripensarci. Cosa è accaduto per fargli cambiare idea? A oggi l'unica certezza è che Donadei è particolarmente confuso e ciò non fa ben sperare su una scelta imminente da parte sua.