Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, sembra sempre più confusa riguardo ai suoi sentimenti nei confronti del fidanzato Giuliano che la sta aspettando fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. La gieffina ha parlato del suo rapporto e di ciò che sta provando con Stefania Orlando in giardino. Non è stata la prima occasione nella quale la siciliana si è confidata lasciandosi andare a questo tipo di affermazioni. Il percorso dell'attrice all'interno del reality ha fatto abbastanza discutere, prima riguardo all'Ares Gate che l'ha vista protagonista con Massimiliano Morra, poi circa la sua relazione speciale con Dayane Mello con tanto di baci e dichiarazioni d'amore reciproco.

Rosalinda ha affermato a Stefania in riferimento a Giuliano: "Ho avuto delle riflessioni che mi hanno destabilizzato".

Rosalinda Cannavò: 'Non ho più voglia di avere un uomo che mi dica cosa è sbagliato'

Rosalinda Cannavò ha aperto il discorso circa la sua relazione fuori dalla casa più spiata d'Italia con Stefania Orlando che ha provato a rassicurarla. "Quando esci saprai esattamente come affrontare la cosa", ha detto la conduttrice. "Io so che non sarà tutto più facile di ciò che penso. So che ci saranno delle cose che non sono andate bene a lui, di ciò che ho fatto qua dentro", ha replicato la siciliana. L'attrice ha poi continuato affermando di non voler più avere un uomo che le dica cosa è sbagliato. "Lui magari lo diceva perché eri titubante e ti vedeva insicura.

Si permetteva di darti dei consigli", ha risposto Stefania. "Lui è fatto così, ha un carattere molto dominante. Mi sono innamorata anche di questo ma oggi sono molto cambiata", ha confidato Rosalinda definendosi dubbiosa. L'attrice ha raccontato che è stata separata con Giuliano per un anno ed è tornata a stare insieme all'attuale fidanzato nell'estate del 2020.

Rosalinda Cannavò dubbiosa sulla storia con Giuliano

Rosalinda ha narrato a Stefania Orlando come è nata la separazione da Giuliano: "Da un giorno all'altro mi ha detto non sono più sicuro di ciò che provo per te, è stato bruttissimo". L'attrice ha confidato che non è voluta tornare in Sicilia dai suoi genitori e si è iscritta all'università. "Quando mi ha lasciato ho avuto il dubbio che mi era stato vicino perché stavo male", ha confidato Rosalinda in riferimento al suo problema con l'anoressia.

La siciliana, sollecitata da Stefania Orlando, ha poi affermato di avere dei dubbi anche riguardo alla possibilità che il suo rapporto sia stato idealizzato. "Adesso che sono molto cambiata andrò bene a lui per come sono? Lui andrà bene a me?", si è chiesta Cannavò. "L'unico modo per scoprirlo è vederlo e stare insieme", ha risposto la conduttrice. "Lo capirò solo vedendolo. Ad oggi non lo so più", ha detto Rosalinda.