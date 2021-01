Era il 5 marzo del 2020 quando, dopo una lunga ed ingiustificata assenza, Alex Karev abbandonava definitivamente le corsie del Grey Sloan Memorial. Nel corso della sedicesima puntata della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, intitolata Lascia una luce accesa, l'amatissimo chirurgo pediatrico comunicava ai suoi colleghi e alla moglie, Jo Wilson, la decisione di trasferirsi nel Kansas. I presunti problemi di salute dell'attore, come ormai risaputo, hanno quindi costretto gli sceneggiatori ad ideare una trama che potesse giustificare l'improvviso allontanamento del migliore amico di Meredith Grey.

L'ex interprete di Izzie Stevens commenta l'uscita di scena di Alex Karev: 'Mossa da s...'

La decisione di Alex Karev, come facilmente prevedibile, ha gettato nello sconforto i fan del medical drama. Questi ultimi, in particolare, sono rimasti sconvolti dalla motivazione addotta dal chirurgo pediatrico. Come spiegato nelle lettere l'uomo, dopo aver risentito la sua prima moglie, ha infatti scelto di trasferirsi nel Kansas per iniziare una nuova vita accanto ad Izzie Stevens e ai suoi due gemelli. Per farlo, ovviamente, l'amatissimo Dottor Lucifero ha interrotto il fresco matrimonio con l'attuale compagna: Jo Wilson. La dottoressa, in preda alle lacrime, ha infatti scoperto che Alex aveva già firmato i documenti del divorzio senza concederle un ultimo confronto.

A quasi un anno dalla messa in onda di Grey's Anatomy 16x16, la storyline finale che ha coinvolto il personaggio interpretato da Justin Chambers è diventata oggetto di discussione per l'attrice Katherine Heigl. Quest'ultima, che nel medical drama prestava il volto ad Izzie Stevens, sembrerebbe non aver gradito, al pari di molti telespettatori, la decisione del chirurgo pediatrico.

Ecco, infatti, come l'attrice, intercettata da ETOnline, ha commentato il sofferto abbandono di Alex Karev:

"Non stava già con qualcuno? - ha detto l'attrice riferendosi al personaggio interpretato da Camilla Luddington - Ascolta, mi è sembrata una mossa da s...".

Katherine Heigl sul suo ritorno in Grey's Anatomy: 'Mai dire mai'

Con queste brevi ma esaurienti parole, Katherine Heigl ha dunque confermato quanto già affermato dalla maggior parte dei fan di Grey's Anatomy.

La reunion tra Alex ed Izzie, avvenuta rigorosamente off-screen, sembrerebbe dunque non aver soddisfatto neanche l'interprete della dottoressa Stevens. E proprio a proposito di Grey's Anatomy, l'attrice ha voluto rispondere alla domanda che più delle altre ricorre nelle sue interviste: tornerà mai a far parte del cast? Queste le dichiarazioni della donna a tal proposito: "Adesso sono super concentrata sul mio nuovo spettacolo e l'incredibile passione che ho sviluppato per questo progetto. Però mai dire mai, anche se è improbabile."