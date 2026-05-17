Chi è davvero Enora? Nasconde qualcosa di molto importante che emergerà nelle prossime puntate de La Promessa: è la spia di Don Lisandro, inviata all'hangar per indagare sugli affari di Manuel.

Le anticipazioni tv rivelano che Manuel e Toño accoglieranno Enora in squadra con fiducia. La ragazza, però, non dirà loro il vero motivo del suo arrivo a La Promessa e perderà credibilità quando sarà messa alle strette e dovrà confessare il suo legame con il duca De Carvajal.

Enora nuova arrivata a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Enora entrerà in scena in punta di piedi, ma non sarà del tutto onesta.

Dopo aver parlato a lungo con lei, Manuel e Toño accoglieranno Enora nella loro squadra e nascerà una solida amicizia. La nuova arrivata condividerà con Manuel la grande passione per il volo ei motori, mentre tra lei e Toño nascerà una bella storia d'amore. Tutto sembrerà andare per il meglio, ma Enora nasconde un passato ambiguo che Manuel farà venire a galla grazie alle sue indagini. Tutto avrà inizio quando il marchesino sospetterà della nuova collega che non parla mai volentieri del suo passato e della sua famiglia. Manuel e Toño terranno d'occhio Enora e scopriranno che tra le sue lettere nomina più volte il Duca de Carvajal, don Lisandro. Il marchesino chiederà alla ragazza se conosce con don Lisandro, ma lei negherà sempre.

Alla fine, però, Manuel metterà alle strette Enora che non avrà altra scelta che confessare la verità sul suo conto.

Manuel costringerà Enora a dirgli la verità

Nelle prossime puntate de La Promessa, Enora rivelerà a Manuel la sua vera storia. "Sono rimasta orfana in tenera età e mio zio si è occupato di me", dirà la ragazza, "Grazie a lui mi sono appassionata ai motori, ma a un certo punto mio zio è andato in rovina". Enora spiegherà che suo zio aveva grossi debiti soprattutto con don Lisandro ed è stato lui a chiederle di infiltrarsi nell'hangar. "Dovevo raccogliere informazioni sui vostri affari", dirà Enora, "E lui avrebbe cancellato il debito di mio zio". La ragazza chiederà comprensione ma Manuel non potrà che essere deluso: scoprirà che Enora è la spia di don Lisandro gli farà perdere la fiducia in lei.