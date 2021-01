Michele Dentice ha lasciato Uomini e donne nel corso dell'ultima registrazione tenutasi lo scorso 29 dicembre. Una notizia che lo stesso cavaliere aveva preannunciato su Instagram poche ore prima della registrazione, con un lungo post le cui parole però sono state travisate. In molti infatti, avevano visto nelle sue dichiarazioni una sorta di polemica contro la redazione del programma. Michele, però, è tornato sui social per fare chiarezza, precisando che la sua decisione di abbandonare il Trono Over è stata presa solo per motivi personali e non per screzi con la produzione di U&D. Dentice ha avuto solo parole di affetto e ringraziamento verso tutti coloro che lavorano nel programma.

Michele Dentice dice addio a Uomini e donne

Michele Dentice ha deciso di lasciare Uomini e donne nel corso dell'ultima registrazione. Una notizia che lo stesso cavaliere aveva annunciato anche su Instagram con un lungo post in cui alcune sue parole sono state travisate. In particolare, la sua frase "è finito un incubo", ha fatto pensare a molti utenti che il cavaliere avesse abbandonato il programma per dissidi con la redazione. Dunque l'ex cavaliere si è sentito in dovere di tornare sui social per chiarire una volta per tutte la sua posizione e lo ha fatto tramite un post pubblicato proprio il giorno di Capodanno.

Michele smentisce dissidi con la redazione di U&D: 'Mai parlerò male del programma'

Michele Dentice si è fatto conoscere a Uomini e donne soprattutto per il suo rapporto altalenante con Roberta Di Padua.

Finita questa frequentazione il cavaliere partenopeo non è più riuscito a portare avanti una nuova frequentazione, sino ad arrivare alla decisione di abbandonare il programma, qualche giorno fa. Nessun dissidio con la redazione ha voluto precisare Michele su Instagram, che ha puntualizzato come si sia sentito parte di una grande famiglia, ringraziando tutti quelli che lavorano a U&D.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Un'esperienza che ha rappresentato un motivo di crescita personale: "Ho imparato tantissime cose e capito tanto. Mi sono sempre sentito come in una famiglia. Mai parlerò male del programma".

U&D, Dentice svela: 'Lascio il programma per colpa mia'

Stanco di essere frainteso circa i motivi del suo addio a U&D, Michele ha quindi voluto precisare che la frase incriminata "è finito un incubo" si riferiva a una situazione familiare ora risolta dopo un periodo difficile.

Ora per lui, c'è la necessità di comprendere bene le sue priorità e per farlo, ha bisogno di serenità. Una serenità che non gli permette di essere se stesso in studio, motivo per il quale ha scelto di lasciare Uomini e donne. "Lascio il programma per colpa mia. Non vi azzardate a mettermi in bocca parole che non ho mai pronunciato". Con queste parole si conclude il lungo sfogo di Michele che mette a tacere tutte le illazioni circolare in questi ultimi giorni.