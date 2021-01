È stata una giornata di grande spavento quella trascorsa ieri dagli ex protagonisti di Uomini e Donne Rosa Perrotta e il suo compagno Pietro Tartaglione. Mentre si trovavano al parco con il loro figlio, il bambino è scivolato e ha sbattuto la testa. I due sono corsi immediatamente all'ospedale pediatrico di Milano dove, dopo due ore sotto osservazione e tutti gli accertamenti e i controlli, hanno potuto far ritorno a casa. Il piccolo che ha un anno e mezzo dovrà comunque rimanere sotto la stretta osservazione dei suoi genitori per le prossime 48 ore.

Tanta paura per gli ex protagonisti di Uomini e Donne

Una Rosa Perrotta con il cuore in gola ha pubblicato nelle scorse ore una serie di stories sul suo profilo Instagram per comunicare ai fans ciò che era accaduto al suo bambino. La donna nei brevi video si trova davanti alla clinica Mangiagalli di Milano dove le hanno detto che, per fortuna, dopo la brutta caduta di suo figlio era tutto a posto. L'influencer ed ex tronista della nota trasmissione dedicata ai sentimenti Uomini e Donne ha raccontato che, mentre si trovavano al parco, il bambino ha iniziato a piangere a dirotto e lei non capiva il perché. Poi, alzandogli il cappuccio che gli copriva la fronte, si è accorta che aveva un enorme ematoma, un grosso bernoccolo viola. Spaventatissimi sono così immediatamente corsi in ospedale dove sono rimasti due ore.

Con il passare del tempo, fortunatamente, il grande bernoccolo sulla fronte di suo figlio ha iniziato un po' a riassorbirsi.

Rosa e Pietro hanno ritrovato la serenità dopo i giorni di crisi

Rosa Perrotta ha postato delle stories in cui ha mostrato lo spaventoso bernoccolo livido del figlio di un anno e mezzo. La trentunenne lo ha definito un qualcosa di "mostruoso".

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

"Ci è andata bene per fortuna", hanno detto poi insieme lei e il suo compagno Pietro Tartaglione. Sembra dunque fortunatamente sia stato solo un grande spavento. Intanto pare che dopo alcune settimane di lontananza tra i due sia ritornato definitivamente il sereno. Rosa Perrotta e Pietro, dopo aver trascorso le festività natalizie con le rispettive famiglie, hanno fatto ritorno insieme nella casa in cui vivono in quel di Milano.

Era stata la stessa Rosa Perrotta ad annunciare alcuni giorni fa, sempre con delle stories postate sul suo profilo Instagram ufficiale, la riappacificazione con il suo fidanzato Pietro. La donna aveva anche colto l'occasione per smentire le nozze imminenti e la presunta gravidanza di cui da giorni si vociferava. In tanti, infatti, avevano pensato che la crisi con Pietro fosse solo una strategia per annunciare o il matrimonio o una seconda gravidanza.