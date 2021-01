Ieri 13 gennaio il figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ha avuto un incidente mentre era al parco con i suoi genitori: piccolo Domenico stava giocando quando, improvvisamente, è caduto e ha battuto la testa. Rosa ha raccontato l'episodio ai suoi follower sui social ed è apparsa molto provata.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha detto che non riusciva a comprendere il motivo del pianto disperato di suo figlio, fino a quando non gli ha sollevato il cappello dalla testa e si è resa conto del bozzo enorme venutosi a creare sulla fronte. Pertanto lo ha accompagnato in ospedale.

La caduta del figlio di Rosa e Pietro

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono presi un bello spavento nelle scorse ore, in quanto loro figlio Domenico è caduto per terra e si è procurato un bernoccolo.

La ragazza ha deciso di aprirsi con i fan solo dopo aver appurato le condizioni di salute del piccolo ed ha spiegato l'esatta dinamica. Rosa ha detto: "Dodo, correndo, è scivolato e ha battuto la testa". Successivamente, ha aggiunto altri dettagli dicendo: "Gli è venuto un livido, un bozzo enorme, una cosa mostruosa".

In un primo momento, però, la ragazza non si era resa conto di quanto fosse realmente accaduto, in quanto il bambino aveva la testa coperta dal cappello. Quando glielo ha sollevato, però, si è resa conto dell’entità della situazione.

In ospedale la diagnosi dei medici

Rosa e Pietro hanno, immediatamente, portato il bambino all'ospedale per effettuare dei controlli. I medici, dopo averlo visitato, hanno rilasciato il piccolo e hanno esortato i genitori a tenerlo sotto osservazione per 48 ore.

Rosa Perrotta ha affermato di aver avuto moltissima paura e ha confessato che stava per svenire nel momento in cui ha visto suo figlio in quelle condizioni.

La donna ha detto che bozzo rimarrà ancora per un po' di tempo e in queste ore starebbe anche cambiando colore. Il bimbo, però, sembra stare abbastanza bene: l'influencer lo ha immortalato mentre era intento a correre per casa.

Come procedono le cose tra Perrotta e Tartaglione

Per fortuna, dunque, si è trattato solo di un grosso spavento. Rosa Perrotta, alcune ore dopo l'incidente, ha registrato altri video in cui ha detto di essere grata per come siano andate le cose e poi ha voluto ringraziare anche tutte le persone che si sono preoccupate, mandandole dei messaggi di supporto.

Al di là di questo triste avvenimento, la vita sentimentale di Rosa e Pietro sembra stia procedendo bene. Negli scorsi giorni era circolata la voce di una presunta rottura tra i due. A quanto pare, invece, la coppia ha deciso di gettarsi i problemi e il passato alle spalle in modo da darsi una nuova opportunità.