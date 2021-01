Serena Enardu e Pago hanno deciso di dare una nuova possibilità al loro rapporto e non si tratta di un Gossip, ma di una notizia ufficiale. Nella serata di venerdì 22 gennaio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato nelle sue storie Instagram alcuni video, in cui ha parlato a cuore aperto ai suoi follower, spiegando che lei e il suo ex compagno hanno avuto il forte desiderio di riprovare a stare insieme e di non essere riusciti a stare lontani.

Serena Enardu spiega ai fan in che rapporti è con Pago

Serena Enardu ha voluto chiarire in che rapporti è attualmente con Pago. L'influencer sarda ha detto che lei e il cantante è un po' di tempo che hanno ricominciato ad avere un contatto, dichiarando: ''Abbiamo iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento''.

La coppia, secondo quanto affermato dall'ex gieffina, starebbe provando a dare una possibilità al loro rapporto: ''E' un vero e proprio esperimento su di noi''. Serena ha spiegato che lei e Pago starebbero cercando di analizzare tutto quello che gli è accaduto, rivelando: ''Abbiamo deciso di ripartire proprio da lì, per capire in quale modo si potrebbe evolvere e magari salvare un rapporto che per noi, non voglio dire che per noi è importante, che per noi è fondamentale''.

Serena e Pago hanno il forte desiderio di stare insieme

Serena ha spiegato che lei e Pacifico hanno deciso di dare una nuova possibilità al loro rapporto: ''In tutto questo tempo, nonostante tutto, nonostante ovviamente le possibilità che possiamo avere avuto sia io che lui di rifarci una vita con altre persone, perché non manca niente né a me, né a lui, abbiamo comunque il forte desiderio di stare insieme, siamo condannati''.

Sorridendo, Enardu ha detto che lei e il cantante si sono arresi a questa situazione inevitabile. L'influencer ha rivelato ai fan che lei e l'ex gieffino hanno provato a stare lontani, ma non ce l'hanno fatta: ''Ci provi a mettere un muro, a tagliare completamente ma, davanti a qualcosa di più grande di noi, probabilmente non c'è niente da fare, se non arrendersi''.

Pago e Serena volevano tenere riservato il loro riavvicinamento

Serena Enardu ha anche precisato che tipo di relazione ha con Pago in questo momento: ''È un riavvicinamento soft, abbiamo assecondato il nostro desiderio di riprovarci''. L'ex concorrente di Temptation Island ha rivelato che lei e il cantante avrebbero preferito tenere riservata la cosa, ma l'influencer non sarebbe riuscita più ad essere spontanea con i suoi follower sui social, condividendo la sua vita ogni giorno.

Non resta che attendere un po' di tempo per scoprire come evolverà la storia fra Serena e Pago e se ci sarà il lieto fine.