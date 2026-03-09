Il daytime di Amici che è andato in onda il 9 marzo si è concluso con il secondo tentativo di Opi per provare ad accedere al serale. L'esame del cantante sarà trasmesso in tv domani, martedì 10, ma le anticipazioni del web svelano che Rudy Zerbi sarà l'unico a dire "no". Nonostante questa bocciatura, l'alunno di Anna Pettinelli passerà alla fase successiva del talent.

I dettagli del secondo esame di Opi

La puntata di Amici del 9 marzo ha lasciato solo una questione in sospeso: il futuro di Opi nella scuola.

L'esame dell'alunno, infatti, andrà in onda domani per mancanza di tempo, ma i fan sanno già come è andato perché è stato registrato mercoledì scorso.

Tra meno di 24 ore, dunque, il titolare si presenterà davanti alla commissione e interpreterà il brano Vivere di Vasco Rossi.

Tra i professori ci saranno un po' di battibecchi, e soprattutto Anna Pettinelli verrà criticata per come ha lavorato con il ragazzo durante l'anno.

Al termine di questi scontri Rudy Zerbi dirà "no" al cantante, ma sarà l'unico: Lorella Cuccarini, infatti, cambierà il proprio giudizio (al primo esame si era accodata al pensiero del collega) e questo permetterà all'allievo di accedere al serale.

Il percorso ad Amici al fianco di Anna Pettinelli

Opi riuscirà ad entrare nel cast del serale nonostante il "no" di Rudy Zerbi, e la sua insegnante non nasconderà la propria felicità.

Per mesi, infatti, Anna Pettinelli si è battuta per difendere il cantante della sua squadra da critiche e giudizi negativi, anzi nelle ultime settimane ha anche attuato una strategia per far sì che lui passasse alla fase successiva.

Dal 21 marzo la docente potrà schierare il suo "pupillo" nelle gare contro gli altri team del cast e sarà una giuria esterna a scegliere le performance migliori.

Il cast del serale al gran completo

L'ultimo pomeridiano di Amici è stato registrato mercoledì scorso, quindi è da quasi una settimana che i fan sanno chi parteciperà al serale.

I docenti di canto e ballo hanno promosso 17 titolari (che presto saranno divisi in tre squadre) e sono: Lorenzo, Valentina, Plasma, Opi, Emiliano, Alex, Simone, Gard, Michele, Angie, Nicola, Antonio, Kiara, Alessio, Riccardo, Elena e Caterina.