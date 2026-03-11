Poche ore fa sui social è stata pubblicata una foto che ha lasciato senza parole tutti i fan di Helena Prestes e Javier Martinez. La coppia, infatti, è stata immortalata all'evento che si è svolto sabato scorso a Napoli: lo scatto in questione ha già fatto il giro della rete e ha colpito per la bellezza che gli Helevier emanerebbero quando sono insieme.

La fotografia che conquista

Sabato scorso Helena e Javier sono stati a Napoli per partecipare all'evento di Chloe's Love, il brand d'arte e design del quale la modella è co-founder.

Nel corso della serata gli Helevier hanno fatto diverse live per aggiornare i fan che non potevano essere lì, poi si sono divertiti a cena e a ballare nel locale dove si è svolto il tutto.

Di recente sono state pubblicate le foto ufficiali dell'evento, ma una in particolare ha colpito i sostenitori della coppia che si è formata all'interno della casa del Grande Fratello un anno fa.

Nell'immagine in questione si vedono Prestes e Martinez in posa davanti all'obiettivo, ma a far sognare i fan è la bellezza di entrambi in quest'occasione così speciale

la royal couple i più belli del mondo sono letteralmente disegnati✨

non ce n'è per nessuno ❤️❤️ pic.twitter.com/4tOQapMDfn — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) March 10, 2026

Gli elogi a Helena e Javier sui social

Questa nuova foto di Helena e Javier ha già fatto il giro del web e ha ricevuto tantissimi commenti positivi.

"Loro sono la nostra royal couple", "I più belli del mondo", "Nessuno può competere", "Sono disegnati", "Perfetti è dire poco", "Ma cosa siete?" "Bellezza stratosferica", "Meravigliosi", "Spettacolari", "La coppia più bella in assoluto", "Stupendi", "Lasciano senza fiato", "Incredibili", "Fanno invidia al mondo"; "Belli e innamorati", si legge su X in queste ore.

I nuovi progetti

In questo periodo Helena e Javier sono impegnati su più fronti: il 31enne, per esempio, domenica prossima giocherà l'ultima partita con la Terni Volley Academy, dopodiché potrà dedicarsi esclusivamente ad altri progetti.

Prestes, invece, continua ad inanellare successi sia come testimonial che come modella, ma i suoi fan non vedono l'ora di scoprire come se l'è cavata in un nuovo reality. Ad aprile, infatti, su Prime Video saranno caricate le puntate della prima edizione di The Fifty, e la 35enne farà parte della squadra delle volpi.