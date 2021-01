La soap opera Rai Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare i suoi fans. Intanto l'attrice che interpreta il personaggio di Maria Puglisi nella soap, ovvero Chiara Russo, in una diretta Instagram sulla pagina "_Il Paradisodellesignore_", ha parlato del ruolo che impersona e della sua esperienza lavorativa all'interno del cast.

Maria Puglisi è una delle new entry del cast de "Il Paradiso". È una ragazza siciliana molto timida, ed è la nipote di Rosalia, l’amica della signora Agnese Amato: la giovane lascia la sua città natale, Partanna, per trasferirsi a Milano in cerca di fortuna. Qui inizia a lavorare come aiutante sarta per il grande magazzino, e pian piano e dopo aver superato alcune difficoltà, inizia ad ambientarsi alla vita e alla mentalità milanese degli anni '60.

‘Chissà se il mio personaggio evolverà’

Dalla sua prima apparizione nella soap opera fino ad oggi, il personaggio di Maria Puglisi ha subito un'evoluzione: Maria, infatti, ha abbandonato un po' la sua timidezza e ha iniziato ad aprirsi, emergendo così pian piano. Maria, prima molto chiusa in sé stessa, ha iniziato infatti ad interagire anche con tanti altri personaggi, come ad esempio con le "Veneri" e con la stilista del grande magazzino, Gabriella Rossi.

Chiara Russo ha dichiarato che è entusiasta di interpretare il ruolo di Maria Puglisi e che il suo personaggio le piace così come è stato realizzato dagli autori. Per questo motivo, lei non ne cambierebbe nessun aspetto. "Nonostante la sua visione del mondo e delle cose sia lontana da me Chiara, io lascerei così Maria.

Chissà se in futuro il mio personaggio evolverà". Ne Il Paradiso Delle Signore 5, Maria Puglisi capisce di provare dei sentimenti d’amore per Rocco Amato, ai quali il ragazzo non sembra rimanere indifferente. Ma a portare scompiglio tra di loro c'è la "Venere" Irene.

Chiara Russo, durante la diretta Instagram, non ha rilasciato alcuno spoiler su come si evolverà, nelle prossime puntate, la storia d'amore con Rocco Amato, e non ha anticipato se ad avere la meglio con il giovane magazziniere sarà Maria oppure Irene.

In merito a questo, ha solo annunciato che prossimamente ci saranno delle dinamiche molto divertenti che porteranno alcuni cambiamenti proprio nel triangolo "Rocco, Maria e Irene".

"Vedremo - ha dichiarato Chiara Russo - se Maria raggiungerà la felicità. Che sia con o senza Rocco. Spero per lei che la raggiunga perché se la merita soprattutto dopo il suo vissuto".

‘Giancarlo è bravissimo, è bello lavorare con lui’

Chiara Russo si è detta entusiasta di far parte del cast de "Il Paradiso Delle Signore" e di poter lavorare al fianco di grandi professionisti come Antonella Attili (che interpreta il ruolo di Agnese Amato), Emanul Caserio (Salvatore Amato), Giancarlo Commare (Rocco Amato), Francesca Del Fa (Irene) e Gabriella Rossi (Ilaria Rossi). È proprio con questi attori che Chiara Russo condivide il maggior numero di scene e per questo tra loro si è instaurato, anche al di fuori del set, un bel rapporto di amicizia.

Per questi colleghi l’attrice Chiara Russo ha espresso, durante la diretta Instagram, diverse parole di stima, ma in particolar modo ha affermato di trovarsi molto bene nel girare le scene con Giancarlo Commare.

"Con lui riesco a intendermi subito. È così bravo, che molte volte gli stringo la mano e mi complimento. Se dovessi descriverlo con tre aggettivi potrei dire che è molto professionale, profondo e simpatico".