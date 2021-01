Lunedì 11 gennaio agli spettatori di Uomini & Donne è sembrato di assistere a una vecchia puntata, una di quelle che venivano trasmesse circa un anno fa su Canale 5. I protagonisti del dating show, infatti, sono stati gli ex Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che hanno litigato per quasi un'ora e mezza senza riuscire a trovare un punto d'incontro. La bresciana, in particolare, ha accusato il cavaliere di averla presa in giro e di non aver mai provato una vera attrazione nei suoi confronti: la dama, infatti, ha raccontato che durante il lockdown di marzo, il pugliese evitava qualsiasi contatto fisico nonostante fossero sotto lo stesso tetto.

Faccia a faccia tra Ida e Riccardo a U&D

Un po' a sorpresa (nelle anticipazioni che sono circolate sulla puntata di U&D registrata a fine dicembre, non era stato riportato questo particolare), Ida è tornata in studio per avere un confronto con l'ex fidanzato. Come espressamente richiesto da Riccardo nelle scorse settimane, la parrucchiera è riapparsa davanti alle telecamere per informare i telespettatori sul perché si sono lasciati prima dell'estate in malo modo.

Il faccia a faccia che è andato in onda l'11 gennaio, però, è stato tutt'altro che risolutore: Ida Platano e Riccardo Guarnieri non hanno fatto altro che litigare e rinfacciarsi le cose che non sono andate bene nel loro rapporto, accusandosi reciprocamente di avere le principali colpe della rottura.

L'ex dama ha puntato il dito contro il pugliese e soprattutto contro l'atteggiamento poco affettuoso che avrebbe avuto con lei quando sono stati "costretti" a convivere per più di due mesi durante il lockdown di marzo.

Le accuse di Ida al cavaliere di U&D

Anche se vivevano sotto lo stesso tetto, Ida e Riccardo non andavano affatto d'accordo: entrambi hanno raccontato che i litigi erano all'ordine del giorno e che addirittura il figlio di lei ne ha risentito.

La bresciana, poi, ha elencato tutte le cose che non le sono andate bene dell'ex quando convivevano: "Mi hai sempre fatto sentire sbagliata, non volevi niente da me, mi diceva che non mi so vestire e che puzzavo di fumo. Per lui ho anche smesso di fumare".

Platano ha tirato in ballo un'altra problematica che lei e il cavaliere di U&D hanno sempre avuto, ovvero quella che lei non si è mai sentita veramente desiderata dal fidanzato, riportando che Guarnieri non voleva avere rapporti con lei.

"Come faccio a stare con una persona che dice di amarmi ma che non sta con me", ha aggiunto l'ex dama del trono over nel corso della puntata del dating show trasmessa l'11 gennaio su Canale 5.

Maria De Filippi interrompe la discussione a U&D

La discussione tra Ida e Riccardo è andata avanti a lungo: lei ha accusato lui di non averla mai amata, lui ha detto di essersi sentito preso in giro soprattutto la seconda volta che sono tornati insieme, ovvero un anno fa.

"Tu mi hai rovinata, non devi più fare il mio nome", ha tuonato Ida Platano in un momento di forte ira che l'ha spinta ad alzarsi dalla sedia e ad avvicinarsi quasi muso a muso all'ex compagno.

Anche il cavaliere del trono over è apparso molto deciso nel non voler avere più niente a che fare con la parrucchiera, tanto da arrivare a dirle: "Volevi uscirtene con l'immagine pulita, ma hai sempre avuto le idee chiare.

Per te la prima cosa al mondo è Instagram".

"Ho capito che lontano da te sto benissimo", ha tagliato corto Guarnieri prima che la conduttrice di U&D provasse per l'ennesima volta a mettere fine a questo infinito litigio.

Supportata dall'intervento di Gianni Sperti, Maria De Filippi ha bloccato Ida e Riccardo dicendo loro che non ha senso continuare a discutere con così tanta rabbia: ormai entrambi hanno voltato pagina e non intendono più tornare a essere una coppia.