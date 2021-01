Continuano ad appassionare le vicende dei protagonisti di Uomini e donne, il dating-show di Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Gli spoiler della registrazione del 4 gennaio riportano che Sophie Codegoni ha baciato Giorgio a telecamere spente. Aurora Tropea, invece, è finita al centro delle polemiche, accusata di essersi accordata segretamente con Giancarlo per non lasciare anzitempo la trasmissione.

Uomini e Donne, registrazione 4 gennaio: Sophie in esterna con Matteo

Matteo Ranieri ha fatto una sorpresa a Sophie Codegoni. La tronista ha gradito il pranzo e il regalo del suo corteggiatore: un quadro composto da alcune foto delle loro esterne.

Tornati in studio, il giovane ligure ha dichiarato che quel giorno era giù di morale perché coincideva con il compleanno di una persona a lui cara che è venuta a mancare. Per questo motivo Ranieri temeva che non sarebbe riuscito ad accogliere al meglio Sophie, invece ciò non è accaduto grazie anche alla vicinanza e all'affetto che gli ha dimostrato Codegoni.

La tronista bacia Giorgio

Sophie si è concessa un'esterna anche con Giorgio Di Bonaventura. Il giovane l'ha portata a cena in casona e, durante l'incontro, lei ha chiesto che venissero spente le telecamere per baciarlo. In questa circostanza Maria De Filippi ha spiegato che la trasmissione non può mandare in onda il bacio per rispettare le norme anti-contagio da coronavirus.

Matteo è apparso piuttosto provato dallo scambio di affettuosità tra Sophie e Giorgio, anche se ha provato a nascondere la sua delusione.

Maria però ha insistito affinché esprimesse il suo parere. Ranieri ha così ammesso che non gli è piaciuto quanto ha visto e che ovviamente non poteva esserne felice. Quindi ha rivelato che, per sfogarsi, ne avrebbe parlato prima con la sorella e poi con il suo migliore amico.

Prosegue la frequentazione tra Roberta e Riccardo

Nel corso della registrazione del 4 gennaio di U&D Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri hanno raccontato che stanno continuando a vedersi una volta alla settimana.

La dama ha ammesso che tra di loro c'è una certa complicità, a differenza di quanto era accaduto due anni fa, quando invece c'era soltanto dell'attrazione fisica. La coppia ha così confermato di essere intenzionata a portare avanti la frequentazione per capire meglio i sentimenti che provano l'uno per l'altra.

Giancarlo e Aurora potrebbero essersi accordati per restare nel programma

È giunto quindi il turno di Giancarlo, il quale sta continuando a sentire Aurora nonostante stia frequentando Alessandra. Tropea è intervenuta per ribadire che, mentre lui parla di amicizia, lei sente che c'è qualcosa di più importante tra di loro.

Quando si è appreso che Giancarlo avrebbe voluto trascorrere il Capodanno con Aurora, i presenti in studio hanno palesato i loro dubbi su entrambi, accusandoli di essersi messi d'accordo per negare una presunta relazione allo scopo di prolungare la presenza nel programma. Alessandra, trovatasi di fronte a questa situazione enigmatica, ha deciso di fare un passo indietro nella sua conoscenza con il cavaliere.