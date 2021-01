Gli spoiler della famosa soap opera Un posto al sole, ambientata a Napoli, riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio, Alberto sarà ormai sicuro di trasferirsi nel nuovo appartamento, ma l'uomo dovrà fare i conti con i sentimenti di Clara. Quest'ultima, infatti, farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote all'uomo e deciderà di dargli un ultimatum. Successivamente Serena soffrirà molto per l'assenza del marito, ma all'improvviso la donna riceverà una particolare telefonata da parte di Filippo.

Un posto al sole spoiler: Alberto pronto a trasferirsi

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dall'11 al 15 gennaio, Filippo sarà alquanto positivo nei confronti di Leonardo, mentre Alberto sarà pronto a trasferirsi nel nuovo appartamento, ma Giulia deciderà di intromettersi, poiché la donna sarà al fianco di Clara e comprenderà i suoi sentimenti. Frattanto le strane esperienze di Cerruti prenderanno una piega imprevista e alquanto particolare. In seguito, la nuova rivelazione di Leonardo riguardo la morte di Tommaso cambierà il comportamento di Filippo nei suoi confronti. Clara, invece, metterà Alberto alle strette: se l'uomo si trasferirà nella nuova casa da solo, allora dovrà dimenticarsi definitivamente di lei e di suo figlio.

Serena angosciata per l'assenza di Filippo

Vittorio Del Bue e Cerruti avranno alcuni problemi di convivenza, mentre Serena sarà assai angosciata per l'assenza di suo marito Filippo e non saprà come comportarsi. Nel frattempo Vittorio si renderà conto del grande talento di Alex, mentre Renato sarà desideroso di aiutare Niko nell'organizzazione dello studio, così penserà di fare una proposta utile all'uomo.

Successivamente Leonardo e Filippo si ritroveranno in una bruttissima situazione, così Sartori chiamerà sua moglie Serena e gli confesserà di esser stato sequestrato insieme a Leonardo e gli darà delle istruzioni per risolvere la grave situazione in cui si trova e pagare il riscatto.

Sasà si confida con Mariella

Vittorio cercherà di convincere Alex ad accettare il lavoro, mentre Sarà si confiderà con Mariella riguardo Bruno.

Frattanto Alberto confesserà a Barbara la verità in merito al trasloco. In seguito Serena si organizzerà con Ferri per il pagamento del riscatto. Lara, invece, sembrerà guadagnare dei punti agli occhi del suo amante, ma Filippo sarà assai preoccupato per la situazione venutasi a creare. Successivamente Clara sarà ormai stufa e non si farà più troppe illusioni in merito al suo rapporto con Alberto, quest'ultimo prenderà una decisione alquanto complicata. Intanto, Cerruti sarà convinto che il rapporto con il dottor Sarti sia sul punto di non ritorno, così prenderà delle decisioni inaspettate.