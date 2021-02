Il Festival di Sanremo si farà anche nel 2021 e andrà come sempre in onda su Rai 1, da martedì 2 fino a sabato 6 marzo.

Nonostante le mille difficoltà e le restrizioni dovute alla Covid 19, la kermesse musicale italiana più importante si terrà quindi come ogni anno. I conduttori, gli ospiti e i cantanti in gara sono pronti per questa nuova e particolare edizione. Sarà un festival indubbiamente diverso, più "freddo" senza il calore e la presenza del pubblico, con i cantanti in gara costretti a rispettare molte regole per prevenire eventuali contagi da coronavirus. Non avrà inizio come di consueto nel mese di febbraio, ma si terrà a partire dal prossimo 2 marzo, andando in onda per cinque sere consecutive sino alla finale del 6 marzo.

Sanremo 2021: Amadeus, Fiorello e tutti gli ospiti

Come già annunciato da tempo il conduttore del Festival sarà, per il secondo anno consecutivo, Amadeus, il conduttore ha più volte dichiarato che farà di tutto per rendere anche quest' edizione bella e ricca di gioia proprio come lo scorso anno. Amadeo Sebastiani sarà affiancato nella conduzione dallo showman Rosario Fiorello. Saranno presenti ospiti o co-conduttore tra cui compaiono i nomi della modella Naomi Campbell, Elodie, Achille Lauro e il calciatore Zlatan Ibrahimovic. Ospiti e conduttori si alterneranno sul palco dell'Ariston per consentire il massimo rispetto delle misure di contenimento.

Secondo quanto annunciato da Amadeus questo Festival avrà come filo conduttore l'amore. Molti dei cantanti in gara infatti si esibiranno con testi che celebrano il sentimento più bello di tutti.

Festival di Sanremo 2021: i cantanti in gara

Saranno esattamente 26 cantanti in gara fra i "campioni": Francesco Renga, Orietta Berti, Arisa, Bugo, Aiello, Ermal Metal, Maneskin, Francesca Michelin, Noemi, Annalisa, Lo Stato Sociale, Irama, La rappresentante di lista, Max Gazzé, Malika Ayane, Madame, Random, Ghemon, Colapesce e Di Martino, Coma_Cose, Gio Evan, Fasma, Gaia, Fulminacci, Willie Peyote ed Extraliscio ft Davide Toffolo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Per alcuni artisti è la prima esperienza sanremese, altri invece hanno all'attivo diverse partecipazioni alla kermesse canora.

È confermata anche la categoria Nuove Proposte, formata da otto giovani cantanti, sei usciti da Sanremo Giovani, e due da Area Sanremo.

Non resta che attendere il prossimo 2 marzo per scoprire tutte le novità di questa particolare edizione di Sanremo, e per seguire tutte le esibizioni dei cantanti in gara sia della categoria Big che della categoria Nuove Proposte.