Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana Beautiful, che viene trasmessa ogni giorno a partire dalle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da domenica 31 gennaio a sabato 6 febbraio, Hope racconterà alla madre del litigio avuto con Thomas e di come lei per sfuggire ai suoi insistenti corteggiamenti, lo abbia spinto accidentalmente nella cisterna ricolma di acido. La Logan senior suggerirà alla figlia di non dire nulla, ma Ridge e Steffy si preoccuperanno quando Thomas non risponderà alle loro chiamate. Hope sarà distrutta interiormente e allora confesserà che il ragazzo è morto.

Hope racconta a Brooke di aver spinto Thomas nell'acido

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onde dal 31 gennaio al 6 febbraio, Hope affiderà Douglas a Charlie e tornerà a cercare Thomas, ma immediatamente dopo la inviteranno ad andare via perché la zona intorno alla cisterna è pericolosa. Intanto la giovane Logan arriverà sconvolta a casa della madre [VIDEO] con il piccolo e le racconterà di aver avuto un diverbio acceso con Thomas, nel corso del quale quest'ultimo in via del tutto casuale è finito dentro una vasca ricolma di acido. La sua paura si è accresciuta quando non lo ha visto riemergere più.

Nessuna traccia di Thomas alla Forrester

Secondo le Anticipazioni Tv fino al 6 febbraio Ridge e Steffy si troveranno alla Forrester e si preoccuperanno quando non vedranno arrivare Thomas.

Hope si mostrerà disperata di fronte a Brooke e dirà di avere sulla coscienza la morte di Thomas, ma si difenderà dicendo come lui la stesse inseguendo e che per paura ha reagito in quel modo. Hope ha scoperto solo successivamente, grazie a Charlie, che la cisterna era piena di acido e che è impossibile salvarsi una volta finiti dentro.

Intanto Liam nel frattempo andrà a trovare Hope e noterà subito il suo stato d'animo pieno di angoscia.

L'uomo la inviterà a raccontargli tutto, ma lei non se la sentirà perché il pensiero di essere un'assassina la logorerà dentro. A questo punto Hope vorrebbe raccontare tutto alla famiglia di Thomas, ma Brooke la bloccherà dicendole come ogni mossa dovrà essere fatta ponderando i possibili effetti che potranno comportare. Pertanto decideranno che al momento, solo loro due sapranno di quanto successo.

Liam difende Hope dalle accuse di Ridge e Steffy

In base alle trame da domenica 31 gennaio a sabato 6 febbraio, Ridge, Liam e Steffy si troveranno alla Forrester Creations e discuteranno della custodia congiunta firmata da Thomas. Ridge sarà molto infuriato con Brooke e Hope, mentre Liam cercherà di difendere la ragazza affermando come ogni suo gesto è fatto solo per amore di Douglas. Il Forrester Senior deciderà di confrontarsi direttamente con le due donne.

In tutto questo sia Steffy che Ridge proveranno ad avere notizie di Thomas, ma di lui non ci sarà nessuna traccia. Ridge avrà uno scontro molto acceso con le Logan, nel corso del quale Hope dirà al padre che Thomas è morto. Brooke però interromperà la confessione della figlia e prontamente replicherà dicendo come la parola da lei espressa fosse solo in forma metaforica.

Ridge davanti a tutto questo resterà sconcertato.