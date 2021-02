Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno proseguono con una divertente svolta narrativa. Can Divit si troverà faccia a faccia con Ferit Aslan. Ebbene sì, l'affascinante fotografo conoscerà presto il maestro di canto della cognata Leyla che porterà il nome del protagonista di Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore, la soap che ha reso Can Yaman popolare in Italia. I due si incontreranno durante una serata organizzata in un locale durante la quale Leyla potrà esibirsi come cantante.

Leyla intraprende la strada da cantante

Le trame di DayDreamer provenienti dalla Turchia porteranno i telespettatori della soap a fare un salto indietro nel passato.

Chi segue da sempre Can Yaman ricorderà bene che il personaggio che lo ha reso famoso nel nostro paese fu il protagonista di Bitter Sweet ossia Ferit Aslan, un uomo d'affari che si innamora della sua cuoca. Durante i prossimi episodi della serie attualmente in onda, Divit incontrerà un uomo che porta proprio il nome del suo 'ex' personaggio.

Leyla ed Emre lasceranno i loro rispettivi lavori che li rendono infelici per intraprendere un nuovo percorso lavorativo. Scoprendo la passione della moglie per la musica, il minore dei fratelli Divit la incoraggerà a prendere in mano la sua passione per farne una vera e propria carriera che lo vedrebbe così come manager. Dopo qualche titubanza, la sorella di Sanem si farà convincere dal marito. Ben presto Can supporterà la scelta dei due sposini e li inviterà a creare la musica per lo spot delle creme che la minore delle Aydin sta creando e che la Fikri Harika promuoverà.

Ferit disposto ad aiutare Emre e Can

A questo punto, Emre si rivolgerà ad un amico che possiede uno studio di registrazione per potersi mettere a lavoro ma avrà una sorpresa che non si rivelerà del tutto positiva per lui. L'uomo in questione che si chiama proprio Ferit Aslan conosce già Leyla, si tratterà infatti del maestro di musica che Aydin aveva da ragazza.

Ciò farà ingelosire Emre, poiché Aslan da subito si prederà delle confidenze con Leyla, puntando sul fatto che la conosce fin da quando era ragazzina.

Seppure disturbato dalla situazione, Emre accetterà l'invito di Ferit a recarsi con la moglie ad una serata durante la quale Leyla potrà finalmente esibirsi sul palco. All'evento parteciperanno anche Can e Sanem, vestiti in maniera molto elegante per fare colpo l'uno sull'altro.

Sarà proprio in tale circostanza che Can incontrerà Ferit e i due avranno modo di presentarsi. Ferit si mostrerà disponibile a prestare il studio di registrazione per far registrare il jingle delle nuove creme ma Leyla dovrà fare attenzione al suo vecchio maestro di canto. Aslan, infatti, la inviterà a presentarsi da sola per lavorare con lui.