Francesco Oppini è un ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il figlio di Alba Parietti ha deciso di lasciare il gioco, a causa del prolungamento. Tuttavia, il giovane continua a seguire le dinamiche della casa più spiata d'Italia. Intervenuto nel programma radiofonico Turchesando, Oppini junior ha spiegato che non gli sta affatto piacendo l'atteggiamento assunto da Maria Teresa Ruta.

Il pensiero dell'ex gieffino

All'interno della casa di Cinecittà Francesco Oppinini ha instaurato un bellissimo rapporto di amicizia con Tommaso Zorzi, anche se tra i due non sono mancati degli alti e bassi. Nella trasmissione radiofonica l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fornito il suo pensiero su quello che sta accadendo al Reality Show.

In occasione della 38^ puntata Tommaso ha nominato l'amica Maria Teresa perché pensa che stia recitando. Francesco si è sentito in dovere di dare ragione al web influencer: "Non mi piace come Ruta si sta comportando nei confronti di Tommy". Secondo il figlio di Alba Parietti, Maria Teresa avrebbe assunto degli atteggiamenti ambigui, perché essendo una donna che conosce bene il mondo dello spettacolo sa bene come comportarsi: "Un modo di fare particolare". Oppini junior così come alcuni "vipponi" ha iniziato a dubitare dell'ex coinquilina quando il racconto su Alain Delon e Francesco Baccini non hanno combaciato con la realtà dei fatti: "Fanno parte del suo modo televisivo di essere".

L'ex gieffino ha spiegato che l'atteggiamento di Maria Teresa Ruta ci può stare all'interno di un reality show, ma lui non lo condivide affatto.

Francesco si esprime sul nuovo trio: Ruta-Mello-Salemi

Maria Teresa Ruta dopo essere stata messa in discussione da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, si è avvicinata molto a Dayane Mello. Quest'ultima non ha risparmiato delle critiche verso il duo Zorzi-Orlando proprio per come si sono comportati con Maria Teresa e Giulia Salemi.

Dopo la puntata di lunedì, in più occasioni la 60enne, la modella brasiliana e l'influencer italo-persiana si sono ritrovate a parlare di Tommaso e Stefania.

Francesco Oppini sembra non appoggiare il nuovo trio nato all'interno della casa di Cinecittà: "Dayane non mi stupisce". Per l'ex gieffino, la 31enne si è sempre rivelata una persona incoerente. La critica più dura, però, Francesco l'ha riservata a Ruta: "Maria Teresa è quella che mi sta deludendo più di tutte". Secondo il 38enne, la mamma di Guenda Goria per una nomination ricevuta da Tommaso Zorzi avrebbe scatenato un putiferio inutile.

Oppini junior ha ammesso di non comprendere il modo in cui Maria Teresa ha deciso di interagire con Tommaso in questa fase del gioco. Poi, ha concluso: "Magari è una strategia e ci sta, ma non la condivido".