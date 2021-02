Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda lunedì 1° marzo Can leggerà alcune pagine del libro scritto da Sanem e deciderà di non ripartire. Aziz, intanto, sarà entusiasta per aver nuovamente incontrato il suo primo amore Mihriban. L'uomo, infatti, parteciperà a una cena a casa Aydin e sarà accompagnato proprio da lei.

DayDreamer, anticipazioni del 1° marzo: Aziz rivede il suo primo amore

Secondo le anticipazioni, nella puntata che andrà in onda in onda il 1° marzo Aziz, dopo aver incontrato il suo primo grande amore, Mihriban, sembrerà ancora molto preso da lei.

In seguito a questo incontro deciderà di accettare con grande entusiasmo l'invito a cena a casa di Mevkibe e Nihat e sarà accompagnato proprio dalla sua vecchia fiamma. Yigit, nel frattempo, chiederà a Sanem di recarsi con lui a New York per un importante evento, ma la giovane non si sentirà di accettare l'offerta, in quanto sarà molto scossa dall'incontro avuto con il suo ex fidanzato Can: dovrà riprendersi mentalmente e fisicamente dal ritorno a Istanbul del maggiore dei Divit.

DayDreamer, spoiler del 1° marzo: Divit decide di non lasciare Istanbul

Can, intanto, ascolterà la conversazione che avverrà tra Sanem e Yigit riguardo il viaggio a New York. In seguito a quanto appreso dal loro dialogo, il maggiore dei Divit si convincerà a lasciare nuovamente Istanbul.

Tornato sull'imbarcazione, però, si ritroverà a leggere alcune pagine del libro scritto da Sanem e, visto che parla della loro storia d'amore, si convincerà a non ripartire.

DayDreamer, anticipazioni prossime puntate: il capanno di Can andrà a fuoco

Secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate Can fingerà che la sua barca sarà fuori uso in modo da potersi trattenere qualche giorno in più nella tenuta di Sanem.

Aziz, nel frattempo, non riuscirà a fidarsi del tutto di Yigit e si confiderà con Mihriban. Divit, dal suo canto, sarà sempre più convinto della colpevolezza dell'editore per quanto riguarda la distruzione del libro di Sanem e tenterà d'incastrarlo. Il fotografo, infatti, gli farà credere di avere le prove del suo coinvolgimento. A quel punto il capanno dove alloggia il maggiore dei Divit andrà a fuoco, ma il giovane riuscirà a recuperare la bandana di Sanem.

Mekvibe e Nihat, intanto, penseranno che Emre stia tradendo Leyla e tenteranno di ottenere le prove della sua colpevolezza.

DayDreamer va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 circa su Canale 5 e il mercoledì in prima serata.