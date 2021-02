Continua a fare compagnia al pubblico di Canale 5 la soap opera di origini turche DayDreamer - le ali del sogno. Gli spoiler relativi a ciò che succederà nelle puntate in programmazione tra qualche settimana, raccontano che uno dei protagonisti dello sceneggiato lascerà di nuovo la città.

Non si tratterà di Can Divit (Can Yaman), ma di suo padre Aziz (Ahmet Somers) che - stufo di sopportare i continui battibecchi tra Huma (Ipek Tenolcay) e la sua storica fiamma Mihriban Tayfuni (Sevinc Erbulak) - se ne andrà via da Istanbul.

DayDreamer, trame turche: Mihriban e Huma si accusano a vicenda

Nel corso dei prossimi episodi italiani in onda sempre dal lunedì al venerdì (salvo variazioni di palinsesto), Huma non riuscirà a stare tranquilla e a nascondere la propria gelosia quando apprenderà che il suo ex marito Aziz è tornato tra le braccia della sua ex fiamma Mihriban.

Inizieranno ad esserci degli scontri tra le due donne: la signora Divit addirittura verrà accusata dalla sua rivale in amore di aver costretto a sposare Aziz.

Le due antagoniste si rinfacceranno gli errori del passato a vicenda: questi scontri finiranno per infastidire il padre di Emre e Can, proprio adesso che desiderava stare sereno dopo essere riuscito a sconfiggere la malattia, curata durante il periodo trascorso all’estero. In diverse circostanze l’uomo inviterà Mihriban a non cadere più in nessuna provocazione della sua ex moglie: anche se le discussioni fra le due continueranno.

Aziz si trasferisce da solo ad Amsterdam, la madre di Can ed Emre spiazzata

A questo punto Aziz non avrà altra scelta oltre a quella di rassegnarsi al fatto che la madre dei suoi figli e la donna che non ha mai smesso di amare non potranno mai cambiare.

Anche se accetterà questa pesante situazione, il signor Divit arriverà a prendere una drastica decisione dopo aver riflettuto a lungo. In particolare quest’ultimo si presenterà alla Fikri Harika e annuncerà il proprio trasferimento ad Amsterdam: la scelta di Aziz ovviamente non piacerà per niente ai suoi figli Emre e Can.

Prima di partire il signor Divit consiglierà al proprio secondogenito Emre di prendersi sempre cura della moglie Leyla (Oznur Serceler), mentre al fotografo Can augurerà di recuperare la memoria il prima possibile per poi tornare al fianco di Sanem.

Per finire Aziz metterà al corrente della sua partenza anche Mihriban, invece Huma rimarrà spiazzata non appena Leyla ed Emre le diranno che il suo ex marito non si trova più a Istanbul.