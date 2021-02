Il Grande Fratello Vip 5 chiuderà i battenti lunedì 1° marzo in prime time su Canale 5, dopo 169 giorni di programmazione in cui ne sono successe davvero di tutti i colori. L'attesissima finale di lunedì, com'è lecito aspettarsi, riserverà ancora sorprese per i concorrenti della casa più spiata d'Italia, specialmente per Tommaso Zorzi e Dayane Mello. La sorella dell'influencer, Gaia Zorzi, sarà difatti ospite della puntata, mentre per la modella brasiliana ci sarà l'incontro col fratello Julian.

Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta al televoto

Durante l'ultima puntata del reality Endemol, andata in onda ieri sera 26 febbraio, il padrone di casa Alfonso Signorini ha messo subito le cose in chiaro con i "vipponi", dicendogli che ci sarebbe stata una doppia eliminazione.

Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, per sancire la prima eliminazione del Gf Vip 5, hanno atteso l'esito del televoto che la redazione ha deciso di far leggere proprio a Dayane Mello, al centro di diverse polemiche per aver scelto la coppia Cannavò-Orlando rispetto a Zelletta-De Grenet nella terzultima puntata.

La modella carioca si è, quindi, apprestata a prendere la busta all'interno del confessionale e ha letto il nome della sua amica Rosalinda Cannavò, la quale ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà.

La seconda eliminazione della puntata, invece, è stata proclamata tramite televoto flash. In primo luogo, tutti i concorrenti sono stati chiamati, uno per volta, a fornire il nome di un inquilino con relativa motivazione. In seconda battuta, invece, è stato chiesto al pubblico di votare tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet.

L'esito del televoto flash ha salvato, ancora una volta Stefania Orlando, sancendo l'eliminazione definitiva di Samantha De Grenet. La conduttrice, inoltre, avendo ricevuto la preferenza del pubblico in questa votazione istantanea è stata proclamata quarta finalista del programma.

Quando i giochi sembravano fatti, però, Signorini ha invitato Andrea Zelletta a scegliere chi avrebbe voluto sfidare per guadagnarsi la finale e il modello, coerentemente con ciò che aveva ripetuto per tutto il percorso, ha optato per Tommaso Zorzi.

L'influencer e Zelletta, pur essendo presenti nella finale del 1° marzo, dovranno quindi superare lo scoglio del televoto per giocarsela fino alla fine.

Gaia Zorzi e Julian Mello saranno ospiti della finale

Per due tra i protagonisti di questa lunga edizione del reality Endemol, come accennato prima, ci saranno delle sorprese durante la puntata conclusiva, ovvero per Tommaso Zorzi e Dayane Mello.

Quest'ultima riceverà la visita, sinora avvenuta soltanto tramite video, del fratello Julian Mello che arriverà dal Brasile per l'occasione. Per l'influencer, invece, la sorpresa consisterà nella sorella Gaia Zorzi che sarà ospite della finalissima. Il Best of o Rèunion del Grande Fratello Vip 5, infine, non ci sarà come richiesto dalla stesso Alfonso Signorini, quindi il 1° marzo sarà l'ultima volta che vedremo i "vipponi" al completo tra la casa e gli studi di Cinecittà.