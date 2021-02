Nelle prossime puntate di DayDreamer Can proverà a smascherare Yigit: il fotografo sarà convinto che sia stato lui a bruciare il diario di Sanem. Metterà su un piano, ma la malvagità dell'editore sarà veramente spietata e imprevedibile.

Can e il piano contro Yigit

Prossimamente Can inizierà a mettere in atto il piano contro Yigit: gli farà credere di essere in possesso di alcuni filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza nel suo capanno, "accese" anche il giorno in cui l'editore ha bruciato il diario di Sanem. Le telecamere, in realtà, erano scollegate, ma il fotografo crederà che con questa bugia potrebbe incutere timore in Yigit.

Così, davanti a lui, fingerà di stare al telefono con la società che si occupa della videosorveglianza. Durante la conversazione affermerà di aver ricevuto un'unità di memoria e che grazie a quest'ultima vorrebbe visionare le immagini di "un incidente accaduto un anno fa". Ovviamente Yigit si allarmerà.

Yigit prova a entrare nel capanno di Can

Il piano di Can non si fermerà qui e per metterlo in atto si farà aiutare da Emre. In presenza di Yigit, gli chiederà di portare il dispositivo al capanno, L'obiettivo di Can sarà quello di smascherare l'editore mentre s'intrufolerà nel capanno per recuperarlo.

Dal progetto si passerà ai fatti: Emre raggiungerà Can sul set fotografico in cui sta lavorando con Yigit e Sanem e il fotografo chiederà al fratello di portare il dispositivo nel suo capanno.

Yigit, successivamente, proverà a entrarci, ma troverà delle difficoltà e mentre lo farà verrà visto da Emre e Can. A quel punto i fratelli Divit non avranno più dubbi: è stato l'editore a bruciare il diario di Sanem. Yigit, però, penserà di agire in maniera più tragica.

Yigit mette a fuoco il capanno di Can

Bulut, il tuttofare della fattoria di Sanem, avviserà Can che il suo capanno sta andando a fuoco.

Tutti accorreranno e il fotografo, senza pensarci due volte, deciderà di buttarsi in mezzo alle fiamme. Nessuno riuscirà a fermarlo, nemmeno le urla di Sanem che accorrerà subito nel luogo dell'incendio. La scena verrà visionata a distanza anche dal terribile Yigit.

Sarà una Sanem disperata, che nessuno riuscirà a contenere: la ragazza vorrebbe gettarsi in mezzo alle fiamme per salvare il suo Can.

Il fotografo uscirà dal capanno infuocato sano e salvo. Ha deciso di rischiare la vita per salvare un oggetto a lui estremamente caro: la bandana di Sanem. La ragazza, ovviamente, rimarrà colpita dal gesto.

Tutti gli effetti personali del fotografo saranno andati in fumo, ma a lui non interesserà perché: "Ho recuperato l'unica cosa di cui avevo bisogno". Successivamente Sanem si prenderà cura di lui e della sua ustione al braccio e tra i due inizierà a scoccare nuovamente la scintilla.