Sabato 20 febbraio, è andato in onda un nuovo appuntamento con il people show condotto e ideato da Maria De Filippi, C'è Posta per te. Ospiti in studio, l'ex ballerino di Amici Stefano De Martino e il cantante Renato Zero. Protagoniste come sempre persone comuni. Litigi familiari, sorprese, regali, tante emozioni e lacrime. A colpire, la storia di Giuseppe un padre di famiglia che grazie alla trasmissione è riuscito a trovare finalmente un lavoro a tempo indeterminato. Maria De Filippi per la puntata ha sfoggiato un look impeccabile e come sempre molto elegante e raffinato. Non sono però passati inosservati alcuni particolari, tra cui un accessorio indossato dalla conduttrice.

Maria De Filippi a C'è posta per te ha indossato un bracciale che varrebbe 10 mila euro

Sabato sera, Maria De Filippi a C'è posta per te ha stupito tutti con il suo outfit rosso accesso. La moglie di Maurizio Costanzo ha sfoggiato per la nuova seguitissima puntata un tailleur dal colore sgargiante. La donna indossava dei pantaloni palazzo e una giacca monopetto con dei dettagli colorati e un top rosa. Il tutto abbinato a dei décolleté col tacco a spillo. Una scelta stilistica che non è di certo passata inosservata, così come non è passato inosservato il prezioso gioiello che indossava al braccio destro. Un bracciale molto costoso che non poteva non dare nell'occhio scatenando anche qualche critica.

Il costoso e prezioso gioiello che la conduttrice De Filippi ha indossato sabato sera

I telespettatori di C'è posta per te non hanno potuto fare a meno di notare il luccicante bracciale indossato da Maria De Filippi. Più volte, nel corso della puntata, si è visto al braccio della conduttrice. Si tratta di un gioiello di un noto brand. Precisamente, è il Love Bracelet di Cartier.

Maria De Filippi non è stata la prima donna appartenente al mondo dello dello spettacolo ad apprezzare il prezioso accessorio. In passato lo abbiamo visto anche al braccio dell'influencer Chiara Ferragni, dalla showgirl Argentina Belen Rodriguez.e dalla moglie del calciatore Mauro Icardi Wanda Nara. Maria De Filippi in particolare ha scelto il modello in oro giallo, impreziosito con quattro raffinati diamanti.

Qual è il prezzo del rinomato gioiello? Sul sito del noto brand, il bracciale sarebbe in vendita all'esorbitante cifra di 10.700 euro. Non è proprio un gioiello alla portata di tutti e per tutte le tasche. Intanto, per C'è posta per te è stato anche questa volta un successo. La trasmissione si è aggiudicata la serata risultando per l'ennesimo sabato consecutivo, il programma più visto della tv con più di sei milioni di telespettatori e il 30 per cento di share.