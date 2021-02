Continua a essere ricca di grandi colpi di scena la serie televisiva turca DayDreamer - Le ali del sogno, che vede come protagonista l'attore Can Yaman e che continua ad andare in onda in Italia su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nelle puntate in programmazione su Canale 5 prossimamente, Sanem (Demet Ozdemir) Aydin e Can Divit decideranno di dare un'altra occasione alla loro storia d'amore dopo che sono stati lontani per un anno. Tuttavia la scritrice temerà che il fotografo possa decidere di lasciare nuovamente Istanbul.

DayDreamer, anticipazioni: Sanem ha paura che Can lasci di nuovo Istanbul

Le anticipazioni delle puntate di DayDreamer che andranno in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Can assumerà un investigatore privato per dimostrare tutti i tranelli di Yigit (Kimya Gocke Aytac). Infatti il maggiore dei Divit riuscirà a scoprire che, mentre lui stava ideando uno spot per pubblicizzare le creme di Sanem, il fratello di Polen ha convinto Ardà e Yemal a sporgere una denuncia contro l'agenzia Fikri Harika. La minore delle sorelle Aydin chiederà al suo datore di lavoro di uscire dalla sua vita dopo aver appreso che tramava alla sue spalle. A questo punto Yigit scriverà una lettera di addio alla scrittrice in cui, oltre fargli sapere di aver affidato a un editore americano il contratto per la pubblicazione del suo secondo libro, gli dirà che ha intenzione di trasferirsi in California per allontanarsi per sempre da lei.

Sanem, presa dall'entusiasmo, bacerà Can, anche se il giorno dopo sarà preoccupata: la giovane temerà che il fotografo possa decidere di lasciare di nuovo Istanbul.

Can fa una proposta romantica a Sanem

Gli spoiler di DayDreamer - Le ali del sogno, rivelano che la minore delle sorelle Aydin, dopo aver chiesto all’editore americano di concedergli un anticipo del compenso del suo prossimo libro, comprerà di nuovo la barca che il suo amato aveva venduto alcune settimanr prima per pagare dei debiti della sua famiglia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Can non avrà intenzione di accettare il regalo della scrittrice, ma deciderà di cambiare idea non appena la sua amata gli confiderà che l'imbarcazione rispecchia il suo spirito libero, di cui lei si è completamente innamorata. Il fotografo in seguito lascerà stupita la minore delle sorelle Aydin con una romantica richiesta: gli chiederà di partire insieme per due anni per l’isola delle Galapagos, ovvero la patria degli Albatros.

A questo punto Sanem accetterà di viaggiare con il suo innamorato per non ricommettere gli errori del passato, anche se Mevkibe non avrà una buona reazione nel momento in cui saprà che sua figlia si è riappacificata con Can.