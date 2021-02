Nelle scene finali della soap opera spagnola Il Segreto si tornerà a parlare di alcuni personaggi non più presenti nelle trame. Marcela (Paula Ballesteros) innescherà delle preoccupazioni e sospetti al marito Matias Castaneda (Ivan Montes), non appena gli dirà che sua madre Emilia Ulloa (Sandra Cervera) ha raccontato delle menzogne dopo essere ritornata in città per prendersi cura del catatonico padre Raimundo (Ramón Ibarra).

Nello specifico Marcela avviserà subito il marito, non appena scoprirà che Prado (Maria de Nati) e Rosario Castaneda (Adelfa Calvo) non vivono a Cuba come Emilia sostiene.

Il segreto, spoiler: Marcela confida i suoi dubbi su Emilia a Matias

I telespettatori italiani hanno già assistito al ritorno di Emilia Ulloa, che ha rimesso piede a Puente Viejo per stare accanto al padre Raimundo. Nei prossimi episodi in onda su Canale 5, Marcela capirà che sua suocera non è sincera dopo aver ripensato al fatto che non appena è tornata in paese ha subito sottolineato che suo marito Alfonso (Fernando Coronado), sua figlia Maria (Loreto Mauleon), Gonzalo (Jordi Coll) e i bambini vivono a Cuba alla stessa maniera di Prado e Rosario. Del Molino, dopo aver letto un articolo pubblicato su un quotidiano scoprirà che in realtà Rosario e Prado non sono sull’isola cubana: quest’ultima oltretutto risulterà essere impegnata da mesi in una tournée in Messico.

A questo punto la locandiera sceglierà di essere sincera con il marito Matias, visto che non perderà tempo per metterlo al corrente dei suoi dubbi: quest’ultimo si preoccuperà parecchio ma non riuscirà a capire per quale motivo sua madre abbia mentito.

Matias preoccupato, Raimundo riesce a comunicare con gli occhi

Castaneda non saprà come affrontare la questione poiché avrà il timore che sua madre gli stia nascondendo qualcosa di grave, probabilmente riguardante il marito Alfonso, oppure qualche altro parente.

L’ipotesi di Matias però non convincerà Marcela, infatti lo rassicurerà dicendogli che sua madre non avrebbe mai potuto tacere sulla salute dei propri cari. Nel contempo ci sarà una novità per le condizioni di Raimundo, che dopo non aver dato alcun segnale di ripresa inizierà a comunicare con gli occhi, precisamente attraverso il battito di ciglia.

Il merito del miglioramento improvviso dell’anziano uomo sarà soprattutto della sua amata Francisca (Maria Bouzas), per essere rimasta al suo fianco: quest’ultima quindi riuscirà a parlare con il marito e a capire ogni sua sensazione.

Il dottor Clemente rassicurerà i parenti di Ulloa dicendogli che non ha riportato alcun danno cerebrale, per il fatto che il suo cervello è in perfette condizioni. Infine nonostante la bellissima notizia, Matias continuerà ad essere turbato a causa della madre Emilia: il ragazzo vorrà scoprire cosa si cela dietro l’ambiguo atteggiamento dell’ex locandiera.