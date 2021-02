"Diletta mi vuoi sposare? Ti amo Can". Queste le parole apparse nei cieli di Roma in uno striscione nel pomeriggio di oggi, martedì 16 febbraio. Una proposta romantica che potrebbe essere collegata all'attore turco Can Yaman e alla conduttrice di Dazn Diletta Leotta che, però, non hanno fornito ancora alcuna conferma. Stando ad alcune voci, la coppia avrebbe pranzato in un ristorante in cima a quello che viene chiamato "fungo dell'Eur", nella capitale. Un luogo ben specifico, scelto da Can Yaman con l'obiettivo di far notare a Diletta Leotta il passaggio dell'aereo con la proposta di matrimonio.

I due, tra l'altro, hanno passato il giorno di San Valentino a Maiori, sulla costiera amalfitana. In quella circostanza, i due avevano postato sui social uno scatto che li ritraeva insieme a testimonianza che la loro storia d'amore sta andando avanti.

Il regalo di Can Yaman a Diletta Leotta

Sicuramente la coppia Diletta-Can è la più chiacchierata del momento e, in tanti, si chiedono se fra i due sia vero amore o una trovata pubblicitaria. Molte sono le fan, in particolare, di Yaman, convinte che la relazione d'amore tra il turco e Diletta Leotta sia finta perché dietro ogni foto postata dai due si nasconderebbe una troupe di professionisti che in ogni circostanza organizzerebbe l'atmosfera adatta per mostrare la loro lovestory.

La conduttrice di Dazn ha postato sul suo account Instagram uno scatto nel quale sta per baciare Can Yaman.

Quell'istantanea, con il tramonto alle loro spalle, sarebbe giunta dopo aver trascorso un pranzo romantico sul terrazzo di un ristorante a Maiori. Sembrerebbe che la coppia composta dal 31enne e dalla conduttrice televisiva fosse seguita da una troupe di fotografi e anche da un sistema di sicurezza. Nella circostanza Can Yaman avrebbe donato alla ragazza un anello, un Tiffany Novo taglio Smeraldo, dal valore di oltre 40 mila euro.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Proprio questo regalo dell'attore turco è stato più volte sfoggiato da Diletta Leotta nel corso del programma in onda su Radio 105, Take Away. Le fan di Can lo avrebbero visto uscire qualche giorno prima da una gioielleria di Roma.

Can Yaman interpreterà Sandokan

Can Yaman è apprezzato quotidianamente dalle sue ammiratrici nella serie televisiva turca Day-Dreamer - Le ali del sogno.

Sarebbero molte le novità anche professionali legate all'attore che nei prossimi mesi sarà impegnato nell'interpretazione del ruolo di Sandokan in una serie ideata da Lux Vide. Il 31enne, inoltre, potrebbe prendere anche parte alle registrazioni della serie tv Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci come protagonista. La notizia, ad ora, non è stata ancora confermata.