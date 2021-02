Il Paradiso delle Signore è la soap opera di Rai 1 che, ogni pomeriggio, incolla davanti alla tv milioni di telespettatori. Tra i tanti personaggi presenti nella soap, quello di Clelia Calligaris (la capo commessa del grande magazzino milanese) è uno dei più apprezzati e amati dal pubblico. L’interprete è l’attrice Enrica Pintore che alla vigilia di una delle puntate più attese dai fan, poiché il suo personaggio insieme al Ragionier Catteneo (Giorgio Lupano) uscirà di scena, ha rilasciato un'intervista a Coming Soon nella quale ha raccontato la sua esperienza lavorativa all'interno del cast de Il Paradiso, ma anche del suo rapporto con il suo personaggio.

Le dichiarazioni di Enrica Pintore

Enrica Pintore ha indossato i panni di Clelia Calligaris per due anni e mezzo. Per interpretare questo ruolo, l'artista sarda ha dichiarato di aver lavorato molto su se stessa ed in particolar modo sul suo portamento e sul suo modo di parlare. Il personaggio di Clelia ha tanti punti in comune con la sua interprete: in primis, infatti, entrambe sono due donne molto forti, educate, risolute e razionali che non amano i pettegolezzi ed i pregiudizi. Nelle prossime puntate che andranno in onda de "Il Paradiso delle Signore" però il personaggio tanto amato della Calligaris, insieme a quello del Ragionier Cattaneo uscirà di scena. Il loro sarà un arrivederci che potrebbe però trasformarsi in un addio. Enrica Pintore, infatti, non ha rivelato se nelle prossime stagioni della soap opera ci sarà il ritorno di questa coppia tanto amata.

Clelia e Luciano escono di scena: le motivazioni

I fan della coppia non hanno reagito bene a questa notizia. Enrica Pintore però ha voluto tranquillizzarli spiegando loro il motivo che li ha portati a questa decisione. Dopo averne parlato serenamente ed in maniera soggettiva con gli autori, Enrica Pintore e Giorgio Lupano hanno capito che era necessario chiudere il ciclo dei "Cattegaris" per poter dare spazio ai nuovi personaggi e alle nuove storie.

L'attrice ha così spiegato che la storia di Clelia si era evoluta accanto a Luciano e non aveva senso separarli nuovamente o far tornare lui dalla moglie o trovare un altro pretendente per la donna. "Non ci andava di rovinare tutto. Siamo arrivati al momento che tutto il pubblico si aspettava e abbiamo ritenuto opportuno uscire", ha dichiarato così Enrica Pintore.

Nell'ultima puntata nella quale vedremo i due artisti però, l'interprete della capo commessa del grande magazzino di Milano ha rivelato che si rìvedrà la "Clelia della prima stagione" ma che ci saranno dei colpi di scena che certamente non faranno rimanere delusi i fan.

Il rapporto con Giorgio Lupano

Enrica Pintore inoltre, nell'intervista ha svelato che anche nella vita reale ha uno splendido rapporto di amicizia con il suo collega Giorgio Lupano, alias Luciano Cattaneo. Ha definito il suo collega "un fratello" e ha affermato di essere stata fortunata per aver potuto lavorare, per quasi tre anni, al fianco di una persona così preparata e speciale.