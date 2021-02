Con la puntata che verrà trasmessa venerdì 5 febbraio, si chiude un'altra settimana di emozioni all'interno del più grande magazzino di Milano. Le anticipazioni della soap rivelano che, in seguito alle scritte diffamatorie attaccate sulla parete dell'atelier, Clelia e Luciano saranno parecchio infastiditi. La capocommessa, malgrado l'incoraggiamento del ragioniere, sarà determinata a fuggire da Milano insieme al figlio. Intanto Salvatore continuerà a ribadire alla stilista che farà qualsiasi cosa per impedirle di sposare Cosimo. Quando la signorina Calligaris sarà pronta per la fuga, arriverà Silvia che cambierà la situazione.

La famiglia Cattaneo si ritroverà a brindare ad un nuovo inizio.

Luciano nutre dei sospetti su Maria Grazia

Nel corso dell'ottantunesima puntata de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 5 febbraio, Clelia e Luciano dovranno prendere una decisione molto importante. Come visto nella puntata precedente, uno sconosciuto ha attaccato dei fogli con delle scritte diffamatorie sulle vetrine dell'Atelier. La signorina Calligaris e il ragioniere sono rimasti sconvolti da tale testo ignobile. Queste scritte hanno infangato la loro reputazione in modo plateale. Malgrado ciò, Luciano cercherà di rassicurare la sua amata dicendole che non c'è nulla da temere, sapeva che sarebbero stati messi all'indice di tanti e che molta gente avrebbe dato più peso alla legge piuttosto che ai sentimenti.

Intanto il ragioniere avrà un sospetto circa il mandante dell'accaduto: penserà che sia stata Maria Grazia Vettorazzo, la mamma di un compagno di scuola di Carlo. Per questo motivo, il signor Cattaneo deciderà di affrontare la donna.

Clelia vuole fuggire da Milano

Durante l'episodio di venerdì Vittorio apprenderà quanto accaduto tra le pareti del suo negozio e non potrà far finta di nulla.

All'interno del Paradiso crescerà la tensione e per questo motivo il dottor Conti dirotterà l'attenzione su qualcosa di più piacevole. Racconterà alle Veneri la sua nuova idea in vista della festa degli innamorati. Per San Valentino Vittorio muterà l'utilizzo della "panchina dell'amore". Se inizialmente sarà stata pensata come un set fotografico per tutti i fidanzati che avessero deciso di immortalare un momento romantico, adesso gli innamorati potranno raccontare la loro storia d'amore attraverso una registrazione vocale.

Nel frattempo Salvatore continuerà ad andare dietro alla sua amata Gabriella e le dirà che per nulla al mondo rinuncerà a lei: infatti, vorrà in tutti modi riconquistarla perché non riuscirà ad accettare che molto presto sposerà Cosimo Bergamini. Intanto la signorina Calligaris sarà distrutta dallo scandalo che si è dissolto in pochissimo tempo a Milano. Per questo motivo prenderà la decisione di fuggire con Carletto quella sera stessa e andare in un posto dove non la conoscerà nessuno. Nel momento in cui si troverà in procinto di fuggire dalla città milanese, lasciando alle spalle i suoi affetti più cari e il suo lavoro, arriverà Silvia che ribalterà tutti i piani. Sarà grazie alla moglie di Luciano che in casa Cattaneo si brinderà con l'auspicio di un nuovo inizio.