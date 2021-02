Lunedì 8 marzo, dalle ore 21:35 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata de l'Isola dei Famosi 15. Il reality, tra i più longevi della televisione italiana tornerà in onda dopo due anni di stop: l'ultima edizione, infatti, è stata trasmessa sempre su Mediaset nel 2019. Quest'anno, per la prima volta da quando non è più trasmessa in Rai, la conduttrice non sarà Alessia Marcuzzi ma Ilary Blasi. Nel corso delle settimane, sono stati tanti i nomi dei possibili naufraghi accostati al reality. La partecipazione di alcuni di loro sarebbe praticamente ormai certa: tra questi, uno dei nomi più attesi è quello di Elisa Isoardi.

Elisa Isoardi sbarcherà in Honduras

Uno dei nomi di spicco della prossima edizione dell'Isola dei Famosi è senza dubbio quello di Elisa Isoardi. La conduttrice, negli scorsi anni al centro dei gossip per la sua relazione con l'ex ministro degli Interni Matteo Salvini, è stata per molti anni uno dei volti di punta di Rai 1. Qui, nel corso della sua carriera, ha condotto programmi importanti come La Prova del Cuoco e Il Festival di Castrocaro. Con la partecipazione al reality, è dunque molto probabile che il suo futuro lavorativo possa essere sui canali Mediaset.

Altro naufrago che desterà tanto interesse sarà Paul Gascoigne. L'uomo, oggi 53enne, è stato negli anni '90 uno dei calciatori più forti al mondo, giocando in diversi club importanti come la Lazio, il Tottenham e il Rangers.

"Gazza", com'era sopranominato, nel corso degli anni è stato al centro delle cronache anche a causa di alcuni problemi dovuti alla dipendenza dall'alcolismo.

Il reality in onda il lunedì e il giovedì

Tra gli altri concorrenti dati per certi vi è Giovanni Ciacci. L'uomo, stylist noto al grande pubblico per il ruolo di tutor di moda nel programma Detto Fatto, negli ultimi mesi è presenza fissa nel programma di Tv8 Ogni Mattina, oltre che opinionista nei programmi di Barbara d'Urso.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nel cast, poi, anche le attrici Vera Gemma (che lo scorso anno prese parte a Pechino Express) e Angela Melillo. Attesa sulle spiagge dell'Honduras anche Francesca Lodo, nota per essere stata una delle "letterine" di Passaparola, celebre game show condotto da Gerry Scotti. Infine, nel cast ci dovrebbe essere anche Gilles Rocca, attore che nei mesi scorsi ha vinto Ballando con le Stelle.

Per quanto riguarda l'inviato, nelle scorse settimane sarebbe stato contattato Teo Mammucari, che però avrebbe rifiutato. La scelta è dunque ricaduta su Eleonoire Casalegno, ex concorrente del Grande Fratello Vip 1. Tuttavia, non è ancora arrivato nessun annuncio ufficiale. L'Isola dei Famosi, proprio come accade per il Gf Vip, andrà in onda due volte alla settimana. I giorni prestabiliti sono il lunedì e il giovedì.