Cresce l'attesa per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2021, il reality show condotto da Ilary Blasi che sarà in onda da marzo in poi nel prime time di Canale 5. I retroscena di queste ore sul cast della prossima edizione rivelano che ci sarebbero diversi nomi in lizza per quanto riguarda il nuovo inviato del programma. In un primo momento era stato fatto il nome di Tommaso Zorzi, ma poi si è aggiunto, con grande stupore, anche quello di Teo Mammucari, giurato a Tu si que vales e vincitore della scorsa edizione de Il cantante mascherato, lo show di Rai 1 presentato da Milly Carlucci.

Ilary Blasi non vorrebbe Tommaso Zorzi nel cast della sua Isola dei famosi 2021

Nel dettaglio, dopo il grande successo riscontrato quest'anno all'interno della casa del GF Vip, si era parlato di un possibile approdo di Tommaso Zorzi sulle spiagge dell'Isola dei famosi in Honduras per svolgere il ruolo di inviato.

A quanto pare, però, tale ipotesi non avrebbe fatto impazzire diverse persone che lavorano nello staff dell'Isola tra cui la conduttrice stessa. Sembrerebbe, infatti, che Ilary Blasi non fosse entusiasta di Zorzi come suo nuovo inviato e avrebbe preferito puntare su un altro nome.

Tra quelli che sono venuti fuori, anche Teo Mammucari, che Ilary conosce molto bene dato che hanno condiviso la conduzione de Le Iene su Italia 1 per diversi anni, registrando un grandissimo successo dal punto di vista degli ascolti.

Teo Mammucari e Aurora Ramazzotti tra i possibili inviati

Oltre al nome di Teo, tra quelli in pole position nelle vesti di nuova inviata dell'Isola dei famosi 2021 ci sarebbe anche Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, che quest'anno è stata una delle inviate del morning show Ogni Mattina in onda su Tv 8 e che in passato è stata conduttrice del daytime di X Factor in onda sui canali Sky.

Di sicuro, nel cast dell'Isola 2021 non ci sarà Alvin. A fare un po' di chiarezza è stato lui stesso sui social, dove ha smentito i rumors di queste settimane precisando che non tornerà a svolgere il ruolo di inviato per la trasmissione di Canale 5.

Nel cast dell'Isola potrebbe arrivare Giovanni Ciacci

Per quanto riguarda, invece, il capitolo concorrenti di quest'anno, sembrerebbe che tra i nuovi candidati possa esserci anche Giovanni Ciacci, attualmente al fianco di Adriana Volpe ad Ogni Mattina che, secondo le indiscrezioni, sarebbe pronto a rescindere il contratto con Sky per sbarcare ufficialmente a Mediaset nel cast dell'Isola dei famosi.

Smentita, invece, la partecipazione di Garrison Rochelle storico insegnante di ballo del talent show Amici di Maria De Filippi e attualmente consulente per la trasmissione di Canale 5.