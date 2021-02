Beatrice Buonocore, dopo la scelta di Davide Donadei andata in onda su Canel 5 nella puntata di Uomini e Donna di ieri, mercoledì 10 febbraio, ha voluto dire la sua in una diretta Instagram.

Il tronista pugliese ha deciso di uscire dallo studio di Uomini e Donne con Chiara Rabbi e nonostante la scelta sia avvenuta due settimane fa, Beatrice ha potuto parlare soltanto dopo che la stessa è stata trasmessa in televisione.

L'ex corteggiatrice torinese ha iniziato la diretta ieri sera alle 21, salutando i suoi fan e ha cominciato a rispondere alle varie domande fatte dai partecipanti. Beatrice ha confessato di stare meglio rispetto al dopo-scelta e ha parlato della possibilità di partecipare al programma di Uomini e donne come tronista, dichiarando di non essere pronta a mettersi nuovamente in gioco, almeno per il momento.

Beatrice Buonocore: 'Io e Davide non ci siamo più sentiti'

Beatrice Buonocore ha voluto raccontare in diretta Instagram le sue sensazioni ed emozioni, dopo che la scelta di Davide Donadei è andata in onda in tv e a tal proposito ha dichiarato: "Io sto un po' meglio, oggi è stata un po' dura anche se non ho visto la scelta". Riguardo l'ipotetica opportunità di salire sul trono di Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice ha confessato: "Non penso che sia né il momento e né il caso di andare sul trono. Io mi sento bene, sono un po' giù dopo oggi".

Durante la diretta, Beatrice ha parlato anche dei suoi progetti futuri e ha dichiarato: "Adesso penserò a me e allo stare bene, al canto e alle mie passioni. Resterò sempre me stessa e sarò sempre presente per tutte le persone che ci sono state in questi mesi e soprattutto in queste due settimane".

Su Davide, l'ex corteggiatrice ha confessato: "Io e Davide non ci siamo più sentiti".

Buonocore: 'Non credo che Davide tornerà e non mi interessa'

Sempre durante la diretta su Instagram, Beatrice Buonocore ha pregato i suoi fan di evitare alcuni atteggiamenti durante le dirette: "Cerchiamo di evitare di insultare Davide o Chiara, perché comunque non è mai successo in programma e non credo succederà fuori.

Ognuno si fa il proprio percorso".

Riguardo la decisione di Davide, inoltre, Beatrice ha confessato: "Davide avrebbe potuto dosarsi, poi ognuno fa quello che si sente".

Alla domanda di uno dei fan sull'ipotetico ritorno di Donadei, Beatrice ha risposto: "Non credo che Davide tornerà e non mi interessa, grazie". In seguito l'ex corteggiatrice ha confessato di non avere rimpianti, avendo infatti detto o fatto tutto ciò che voleva durante il percorso con Davide Donadei.

Uomini e Donne, Beatrice: 'Avevo già capito di non essere la scelta'

Beatrice Buonocore ha parlato delle sensazioni provate prima della scelta di Davide Donadei e ha confessato: "Avevo già capito di non essere la scelta, al cento per cento l'ho capito quando Davide ha pianto mentre guardava tutti i nostri momenti più belli".

Riguardo alla reazione dei suoi genitori, di fronte alla scelta di Davide, Beatrice ha raccontato: "I miei mi hanno detto che evidentemente Davide non era la persona giusta per me". L'ex corteggiatrice ha poi confessato di non aver buttato il ricordo di Donadei: "Il quadro che mi ha regalato Davide ce l'ho ancora, è in cantina".

Sempre durante la diretta, Beatrice ha raccontato ai fan di aver fatto anche il provino al programma "Amici", prima della partecipazione a Uomini e Donne: "Ho fatto il provino ad Amici ma non è andata bene e credo che lo rifarò".

Inoltre, Beatrice ha parlato dell'ex tronista Gianluca De Matteis e ha detto: "Non siamo amici io e Gianluca, ci siamo sentiti dopo la scelta in modo amichevole e ci siamo complimentati a vicenda per il percorso fatto". In seguito Beatrice ha espresso il suo parere anche sul percorso di Sophie Codegoni e ha confessato: "Faccio parte del team Giorgio".

Buonocore: 'Si provo ancora dei sentimenti per Davide'

Tra le altre cose, Buonocore ha parlato dei suoi sentimenti per Donadei e ha dichiarato: "Sì, provo ancora dei sentimenti per Davide. Le cose non se ne vanno via così". Beatrice ha speso delle belle parole anche sulla padrona di casa del dating show: "Maria per me è stata come una mamma. Quando ero in agitazione guardavo lei e tornava tutto ok".

L'ex corteggiatrice, inoltre, ha raccontato la sua reazione nei giorni seguenti la fine del suo percorso nel programma di Canale 5: "Sono stata male per non essere stata la scelta, però ci sono state persone che sono riuscite a farmi distrarre". Durante la diretta, uno dei partecipanti ha incolpato Beatrice di aver partecipato al programma di Uomini e Donne, soltanto per crearsi una sorta di business, in risposta a ciò la ventenne ha dichiarato: "Io non puntavo al business (...) Sono dentro ad un programma televisivo, un minimo di interesse ci sarà al di fuori. Ma io ho provato dei veri sentimenti per Davide".

Alla fine della diretta, Beatrice Buonocore ha confessato di aver pianto molto dopo la scelta di Donadei: "Sono arrivata in hotel, ho lasciato la stanza e sono andata subito da Jessica" e ha aggiunto: "Certe volte Davide mi manca, ma metto da parte il pensiero e vado a fare una passeggiata".