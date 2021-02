Ne è passato di tempo da quando il fiorentino Giorgio Manetti e la dama torinese Gemma Galgani hanno messo fine alla loro relazione nata a Uomini e donne. Fu proprio Gemma a decidere di non uscire dal programma insieme. Chi segue la trasmissione dedicata ai sentimenti ricorderà le parole pronunciate dalla donna. Gemma ripeteva spesso di aver cambiato idea perché non poteva uscire "senza amore". Da allora, entrambi hanno preso strade diverse. Gemma è rimasta a Uomini e Donne e ancora non è riuscita a trovare l'amore, Giorgio invece è felice accanto ad un'altra donna. Nessuno dei due però ha mai smesso di parlarsi a distanza nelle varie interviste rilasciate sui settimanali.

Le ultime dichiarazioni di entrambi risalgono soltanto a pochi giorni fa. Lei lo ha definito "persona mediocre".

Giorgio Manetti e Gemma Galgani si attaccano a distanza sui settimanali

Nei giorni scorsi, la protagonista del trono over Gemma Galgani ha rilasciato un'intervista ad un settimanale di Gossip e cronaca rosa. Tra i tanti argomenti affrontati, non potevano mancare delle domande spinose sul suo ex Giorgio Manetti. La donna si è espressa in maniera molto dura nei suoi confronti. Gemma ha dichiarato: "Giorgio è un uomo superficiale e privo di contenuti". Poi ha aggiunto che preferirebbe calasse il silenzio totale su quello che è successo tra di loro in passato. La dama torinese si chiede come mai lui continui ad attaccarla con espressioni anche molto offensive.

Forse lo trova gratificante, ha detto Gemma Galgani. A conclusione dell'intervista poi, ha dichiarato che in realtà Giorgio è una persona che non vede le cose in modo lucido. Poi la stoccata finale di Gemma che ha detto: "Al di là del suo aspetto così solare, rimane una persona davvero mediocre".

Giorgio Manetti contro la sua ex Gemma Galgani

Nei giorni scorsi, anche Giorgio Manetti ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua ex Gemma Galgani.

L'uomo le ha consigliato di essere più selettiva e scegliere uomini che sappiano tenerle testa. A proposito del suo essere pesante, invece, ha precisato che se lei gli faceva dieci chiamate, lui gliene faceva 11 perché aveva piacere di sentirla spesso. Giorgio poi le ha suggerito di lasciar perdere l'oscurità e i meteoriti e di concentrarsi sulle stelle.

Il fiorentino, che sta vivendo felicemente la sua storia d'amore con Caterina, ha espresso dunque parole al quanto positive. L'uomo si è rivolto in particolare ai tanti cavalieri che si rapportano con lei, rei a suo dire di non saperle tenere abbastanza testa. Chissà se le loro strade dopo così tanto tempo si sono divise per sempre o un giorno si incroceranno di nuovo. Non resta che seguire le loro vicende sentimentali per scoprirlo.