Arrivano le anticipazioni della soap spagnola Una vita, meglio nota in patria con il titolo di Acacias 38, il nome del condominio in cui vivono la maggior parte dei protagonisti. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 14 al 19 febbraio 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14.10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla fine della storia d'amore fra Felipe e Marcia, sui dubbi che quest'ultima inizierà a nutrire su Santiago, sui problemi dei Dominguez con Carchano e sulla scomparsa di Susana.

Marcia lascia Felipe

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Susana sarà così felice insieme ad Armando da regalare alcuni suoi abiti a Casilda. Meravigliati dalla fredda reazione di Lolita, Carmen e Ramon decideranno di portare alla luce le vere ragioni per cui la nuora non è rimasta molto felice della culla che loro gli hanno regalato. Infine, Ramon scoprirà che Lolita non gradisce ricevere regali perché teme che il suo bambino possa crescere troppo viziato. Nel frattempo, José deciderà di denunciare Alfonso Carchano per averlo ingiuriato e diffamato. Fabiana e Casilda consiglieranno a Marcia di lasciare definitivamente Felipe per dedicarsi completamente a Santiago. La ragazza accetterà i consigli delle amiche e troncherà la sua storia d'amore con l'avvocato, inviandogli una lettera in cui gli comunicherà la sua decisione.

Emilio cerca di incastrare Carchano

Santiago organizzerà una bella serata per sua moglie nel tentativo di convincerla a concedersi a lui. Più tardi, l'uomo verrà avvicinato da Genoveva che gli intimerà di lasciare Acacias al più presto insieme a Marcia. Susana inizierà a preoccuparsi quando si renderà conto che Armando sta facendo di tutto per evitarla, arrivando anche ad inventare dei pretesti assurdi per non incontrarla.

Nel frattempo, Felipe consiglierà ai Dominguez di ingaggiare l'avvocato Toscano per impedire a Carchano di proiettare la sua pellicola pubblicamente. Marcia si renderà conto che Santiago non ha una cicatrice che dovrebbe avere e che non ricorda esattamente alcuni dettagli del loro passato insieme. Santiago noterà i dubbi di Marcia e giustificherà le sue mancanze affermando che è stato il carcere a cambiarlo radicalmente.

Genoveva minaccerà Santiago di morte dopo aver saputo da Ursula che l'uomo non vuole lasciare Acacias insieme a Marcia. Nel tentativo di incastrare Carchano, Emilio e José decideranno di recarsi di nascosto nel suo studio per rubare il suo quaderno rosso. Armando spiegherà a Susana che il suo strano comportamento non è dovuto a lei ma al fatto che il re di Francia ha richiesto la sua presenza per affidargli un'importante missione diplomatica. Dopo aver avuto la notizia, Susana sparirà nel nulla, costringendo Rosina e Liberto a denunciarne la scomparsa alla polizia.