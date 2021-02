Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica "Una vita". In Spagna ne è stata decretata la chiusura, ma in Italia per almeno un anno e mezzo si potranno ancora seguire le avventure dei cittadini di Acacias.

In base alla trame degli episodi in onda da domenica 7 a venerdì 12 febbraio, Marcia lascerà Felipe per tornare con Santiago e l'Alvarez-Hermoso chiederà a Sampaio di fuggire insieme a lui. La donna mostrerà però fedeltà al marito. Inoltre Armando chiederà a Susana di uscire insieme, ma lei non si sentirà pronta. José dopo la proiezione del film che metterà in cattiva luce Bellita del Campo, denuncerà Carchano.

Genoveva crede che Felipe e Marcia abbiano una relazione clandestina

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno trasmesse dal 7 al 12 febbraio, Felicia e Bellita riusciranno a riappacificarsi. Marcia confesserà a Felipe di amarlo molto, ma che si dovranno separare. La donna chiederà a Santiago di andare via da Acacias. Intanto Genoveva crederà che l'Alvarez-Hermoso e Sampaio hanno una relazione clandestina e andrà dall'avvocato per avere notizie. L'uomo negherà tutto, ma Salmeron non sembrerà affatto convinta.

Armando corteggia Susana, ma lei non si sente pronta per stare con lui

Secondo le anticipazioni televisive fino al 12 febbraio, Armando domanderà a Liberto se può corteggiare Susana e a tal fine le chiederà ufficialmente di andare insieme al ballo.

La donna gli risponderà che non si sentirà pronta, ma lui non la prenderà affatto bene e le dirà che non si vedranno più fino a quando non avrà chiari i suoi sentimenti. Intanto Bellita sarà preoccupata per Cinta e proporrà a Carchano di approntare un'anteprima del film al ristorante con i vicini, cosicché lei possa convincersi del risultato. José invece sarà infuriato quando si accorgerà che lo sceneggiato, avrà come tematica principale una ballerina senza scrupoli dal nome Bellita del Campo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nel frattempo Genoveva si vedrà con Santiago alla Pensione Roleno e gli dirà di fare in modo di tenere lontana Marcia da Felipe. Quest'ultimo però arriverà all'improvviso con l'intenzione di parlare da solo con l'ex domestica brasiliana e le proporrà di andare via insieme. Lei rifiuterà e gli ricorderà di essere sposata. Inoltre nel ristorante di Felicia, la proiezione del film mostrerà in maniera chiara le intenzioni di Alfonso.

José deciderà di denunciare Carchano

In base alle trame degli episodi da domenica 7 a venerdì 12 febbraio, Santiago sarà in preda alla collera e vorrà una volta per tutte chiarire ogni questione con Felipe. Marcia riuscirà a far calmare l'uomo e lo persuaderà dal non commettere alcun atto improprio contro di lui. Gli giurerà che manterrà fede agli impegni matrimoniali.

Intanto nella cittadina di Acacias si spargeranno delle voci riguardo Susana e Armando. I due sarebbero stati avvistati in atteggiamenti intimi, rendendo pubblica la loro relazione. Infine Ramon e Carmen proveranno a capire come mai Lolita ha reagito in maniera fredda al loro regalo, mentre José denuncerà Carchano.