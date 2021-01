Gli spoiler della soap opera spagnola Una vita riservano diverse sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 1 a venerdì 5 febbraio, Felipe e Marcia saranno sorpresi da Agustina mentre si baciano appassionatamente. Quest'ultima prometterà di tacere su ciò che ha visto, ma in realtà non accetterà la relazione clandestina della coppia. Marcia, intanto, avrà dei ripensamenti improvvisi, così deciderà di interrompere il suo rapporto con l'avvocato. La domestica inoltre deciderà di lasciare Acacias insieme a Santiago. In seguito Armando farà una sorpresa a Susana e gli confesserà di essere innamorato di lei.

Anticipazioni Una Vita: Carchano mostra il copione a Josè

Nelle puntate di Una Vita che andranno in onda dall'1 al 5 febbraio, Carchano vorrà dimostrare a Josè che in realtà è in buona fede, così gli mostrerà l'intero copione del film, poi chiederà all'uomo di fidarsi di lui e di non farlo leggere a Cinta. In seguito Carchano proporrà a Josè di recitare una parte nella sua pellicola, ma quando i Dominguez torneranno a casa il regista strapperà il copione all'improvviso.

Intanto Agustina sorprenderà Felipe e Marcia mentre si baciano di nascosto, la donna non approverà il comportamento dei due, ma allo stesso tempo deciderà di non rivelare a nessuno della vicenda.

Successivamente Genoveva comincerà ad avere il sospetto che Marcia e Felipe abbiano una relazione clandestina e ordinerà a Ursula Dicenta di ottenere informazioni sulla coppia attraverso Agustina.

Armando organizza una cena romantica per Susana

Armando organizzerà una cena romantica per Susana e deciderà di confessare alla donna di essere innamorato di lei. Nel contempo Casilda rovinerà l'appuntamento e Susana fuggirà imbarazzata dal ristorante. Anche Santiago avrà l'idea di organizzare una bella cena, al fine di riconquistare la sua amata Marcia, quest'ultima sarà felice per il gesto dell'uomo e si sentirà assai in colpa per la propria infedeltà.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nel frattempo Cesareo vorrà tranquillizzare Marcelina, così cercherà di scoprire cosa stanno organizzando Servante e Jacinto.

Successivamente Cinta vorrà indagare meglio riguardo a Carchano, la ragazza continuerà a pensare che l'uomo sia un imbroglione e anche Camino vorrà aiutarla a capire di più sulla vicenda, così rovisterà tra i suoi appunti personali, ma all'improvviso verrà sorpresa dal regista.

Susana decide di lasciare Calle Acacias

Susana non riuscirà a superare la vergogna provata al ristorante per colpa di Casilda, così prenderà una drastica decisione e deciderà improvvisamente di lasciare Acacias. Intanto Armando sarà assai triste per la reazione della sua amata, così le manderà un bel regalo e un biglietto assai commovente. Susana rimarrà notevolmente colpita dalle parole di Armando e deciderà di raggiungerlo subito: non appena i due si vedranno non riusciranno a resistersi e si scambieranno un bacio assai appassionato.

In seguito Cinta scoprirà che Don Alfonso vuole togliere a Camino il ruolo nel film, la donna sarà ormai turbata per la situazione venutasi a creare e penserà di abbandonare le riprese.

Emilio, intanto, si renderà conto delle paure di Cinta e la incoraggerà a terminare il lavoro con il regista.

Successivamente Bellita Del Campo e Felicia si riconcilieranno.

Nel frattempo Marcia farà una rivelazione importante a Felipe: gli dirà di amarlo ancora, ma sarà pentita della relazione clandestina intrapresa e confesserà all'uomo di volerla terminare. Infine Marcia proporrà a Santiago di lasciare la città insieme, proprio mentre Genoveva si recherà a casa di Felipe per indagare sulla situazione tra lui e la domestica.