Armando Incarnato le ha provate tutte con Nicole Vinti, la quale da diverse puntate ha detto di preferire il cavaliere Carlo a lui. Incarnato non sembra aver digerito il rifiuto della dama ed è tornato alla carica anche nella puntata di Uomini e donne andata in onda questo pomeriggio. Nicole però ha ribattuto a tutte le accuse del cavaliere, mettendo la parola fine alla conoscenza con un uomo, dicendo di non volere una persona del genere accanto a sé.

Armando non ci sta e attacca ancora Nicole, scontro di fuoco a U&D

Armando Incarnato è tornato di nuovo a parlare di Nicole Vinti nella puntata di Uomini e donne andata in onda il 9 febbraio.

Il cavaliere era ancora furioso con lei, rea di aver smentito i baci passionali che ci sarebbero stati tra loro ed anche un incontro in albergo. Attenzioni che, secondo il cavaliere partenopeo, contrasterebbero con la sua decisione di scegliere Carlo. In sostanza, anche nella nuova puntata, Armando ha dato della bugiarda a Nicole, accusata di non dire la verità su ciò che c'è stato realmente tra loro.

U&D, Nicole Vinti stronca Armando: 'Un uomo così vicino a me non lo voglio'

Nicole ha mantenuto la stessa linea delle puntate precedenti, smentendo Armando e parlando solo di carinerie che ci sarebbero state durante i loro incontri. Incarnato si è parecchio inalberato, accusando Nicole di aver mentito anche alla redazione per salvaguardare il suo rapporto con Carlo.

La dama non si è scomposta più di tanto e con calma ha smontato pezzo per pezzo la tesi e le accuse di Armando, arrivando a dirgli: "Queste cose non ti rendono uomo", aggiungendo: "Io un uomo così vicino a me non lo voglio".

U&D, Gianni dalla parte di Nicole: 'Lei dice sempre la stessa cosa'

Anche Gianni Sperti è intervenuto nella discussione, dando ragione a Nicole ed accusando Armando di voler distorcere la realtà.

Nel dettaglio, Gianni ha affermato che la dama è sempre stata coerente nei suoi racconti: "lei dice sempre la stessa cosa", ha detto riferendosi alla dama, mentre rivolgendosi ad Armando ha tuonato: "hai detto la verità quando faceva comodo a te". Armando, sempre più furioso, ha riportato un'altra indiscrezione, dicendo di aver passato diverso tempo nella camera d' albergo di Nicole.

Affermazioni ancora una volta smentite dalla dama. L'unica a credere alle parole di Armando è stata Tina Cipollari. Secondo l'opinionista, Nicole Vinti avrebbe avuto un'attrazione per il cavaliere partenopeo, salvo poi fare indietro nel momento in cui ha conosciuto Carlo. La dama non ha negato il fatto che Armando inizialmente le piacesse, ma ha smentito categoricamente il racconto di ciò che sarebbe accaduto tra loro. Stando a Nicole, il cavaliere sta ingigantendo la loro conoscenza. Sarà finita qui tra i due? Per scoprirlo, bisognerà attendere la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e donne.