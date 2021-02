La nuova registrazione di Uomini e donne si è tenuta mercoledì 3 febbraio presso gli studi Elios di Roma. Le anticipazioni riportate come sempre dal web, svelano che in puntata si è dato ampio spazio al rapporto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Il cavaliere si è risentito nel momento in cui ha scoperto che la dama sta sentendo Alessandro. La gelosia mostrata da Guarnieri fa pensare che sia scattato un sentimento per Roberta, ma alla proposta di Maria De Filippi di uscire dal programma insieme, Riccardo ha risposto no. Spazio anche a Maurizio G. il quale è stato accusato di avere un comportamento ambiguo.

Riccardo geloso di Roberta si infuria ed esce dallo studio di Uomini e donne

Attraverso gli spoiler, si viene a sapere cosa è accaduto nella registrazione di Uomini e donne del 3 febbraio. Leggendo le anticipazioni pubblicate online, si viene a sapere che Riccardo Guarnieri si è infuriato nel momento in cui si è reso conto che Roberta Di Padua si stava sentendo con Alessandro. Va ricordato che Roberta e Riccardo avevano chiuso la scorsa volta e che non si vedevano da due settimane. Una vera e propria crisi di gelosia per il cavaliere tarantino che, infuriato, ha lasciato lo studio di Maria De Filippi. Roberta lo ha seguito dietro le quinte per chiarire con lui.

U&D, spoiler ultima registrazione: Riccardo innamorato di Roberta Di Padua?

Perché Riccardo se l'è presa così tanto?

Il motivo è stato spiegato dai due protagonisti che, poco dopo, hanno fatto ritorno in studio. Roberta ha raccontato che lei e Riccardo non si sono visti per due settimane, ma che si sono sentiti spesso al telefono. Quando sono riusciti a vedersi, Riccardo si sarebbe rifiutato di baciarla, motivo per il quale la dama ha dichiarato di non sentire più quel trasporto che c'era due anni fa.

Dal canto suo Riccardo, a sorpresa, nel corso della registrazione, ha dichiarato di essere ad una passo dall'amore, ma che preferisce trattenersi. A questo punto, Maria De Filippi ha chiesto a Guarnieri se volesse uscire dal programma con Roberta per viversi la storia al meglio ma il cavaliere tarantino ha risposto no.

Maurizio G. viene messo alle strette da Maria De Filippi nella registrazione di U&D del 3 febbraio

Oltre che di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, nella nuova registrazione di Uomini e donne si è parlato di Maurizio G.. Il cavaliere si è visto con Gemma la sera precedente. La dama torinese in puntata si è lamentata del fatto che Maurizio l'avesse "sgridata" per non aver mostrato la volta precedente, il quadro dipinto da un suo amico. Si è scoperto che Maurizio G. ha mandato anche delle foto a petto scoperto a Maria Tona, l'altra dama che sta conoscendo. A questo punto, Gemma non ha potuto far altro che mostrare i suoi dubbi sul cavaliere, sostenendo che l'uomo l'abbia usata solo per ottenere visibilità. Anche Maria De Filippi si è risentita del comportamento ambiguo di Maurizio, soprattutto per la questione delle foto scambiate con Maria Tona.

Un fatto che, secondo il parere della conduttrice, sarebbe stato architettato ad arte per poterne parlare in puntata. A questo punto, la padrona di casa ha chiesto a Maurizio G. di uscire dallo studio di U&D per chiarirsi prima con Gemma e poi con Maria. Una volta rientrato, De Filippi gli ha chiesto di scegliere tra le due dame, ma il cavaliere si è preso una settimana di tempo per decidere. Va detto che Tina Cipollari ha chiesto che Maurizio G. venga cacciato da Uomini e donne. Per scoprire il suo destino, si dovrà attendere la prossima registrazione del dating show di Maria De Filippi.