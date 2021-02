Continua su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene mandata in onda dal lunedì al venerdì con orario fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi trasmessi da lunedì 1 a venerdì 5 marzo, Franco scoprirà il segreto di Nunzio e riuscirà a trovare tutto il denaro per risolvere i problemi economici del figlio. Inoltre la situazione tra Clara e Alberto sarà esplosiva, perché lei e Patrizio si baceranno. Il ragazzo si troverà in difficoltà e pieno di dubbi, in quanto Rossella sembrerà essersi riavvicinata a lui.

Niko contatta Susanna per un compito di Jimmy

Nella puntata di "Un posto al sole" di lunedì 1 marzo, Franco scoprirà il motivo per cui Nunzio negli ultimi tempi ha assunto degli strani atteggiamenti e non gli resterà che chiedere il supporto di Roberto Ferri. Intanto Clara sarà costretta, suo malgrado, a dover fare i conti con il bacio che si è scambiata con Patrizio. Le conseguenze di questo gesto non tarderanno ad arrivare. In tutto questo Jimmy presserà sempre più Niko sul riallacciare i rapporti con Susanna.

Nell'episodio di martedì 2 marzo, Franco troverà tutto il denaro occorrente e riuscirà a pagare i debiti di Nunzio. Successivamente progetterà un viaggio in Sicilia, ma un contrattempo dell'ultimo momento lo potrebbe far annullare. Nel frattempo Niko deciderà di chiamare Susanna e le dirà di farsi intervistare da Jimmy, in quanto gli servirà per un compito in classe assegnatogli dalla maestra.

Inoltre Salvatore e Bice avranno dei contrasti circa la cena con Morgana.

Bruno tratta male Salvatore

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 3 marzo, Franco sarà alle prese con una decisione complicata. Rossella sarà sempre più vicina alla laurea e a tal fine presenterà al professore Volpicelli la prima bozza della tesi. Però niente andrà come previsto dalla donna.

Intanto Mariella e Guido discuteranno sulla cena disastrosa tra Salvatore e Sarti e cercheranno di capire chi tra i due possa avere ragione.

Nella puntata di giovedì 4 marzo, Alberto e Clara si troveranno nuovamente in una situazione di conflitto e la donna chiamerà Patrizio, poiché vorrà essere consolata. I due saranno però pericolosamente molto vicini.

Nel frattempo Franco potrà finalmente essere tranquillo, visto che Nunzio ha risolto ogni suo problema economico. In tutto questo Guido e Mariella tenteranno di fermare Bice, ma ormai sarà troppi tardi e Bruno si comporterà in maniera scortese con Salvatore.

Filippo mette in guardia Roberto da Lara

In base agli spoiler di venerdì 5 marzo, Patrizio ripenserà al bacio scambiato con Clara e nello stesso tempo Rossella, sembrerà volersi riavvicinare. In questo modo i dubbi del ragazzo saranno sempre più forti. Intanto Filippo parlerà con Roberto e proverà a metterlo in guardia sulle intenzioni di Lara. Infine Raffaele sarà in ansia del futuro lavorativo di Diego e chiederà in tal senso aiuto a Don Giuseppe.