Ieri lunedì 8 marzo è stata registrata l'ultima puntata pomeridiana del sabato della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. In questa occasione la conduttrice televisiva ha invitato come ospiti Gaia (la vincitrice di Amici 19), Annalisa ex allieva del programma tv e Arisa professoressa di canto del talent show. Le tre artiste invitate hanno in comune che hanno partecipato a Sanremo 2021 e quindi durante lo speciale che andrà in onda sabato 13 marzo canteranno i loro brani presentati sul palco dell'Ariston. Invece è stata cancellata l'ospita di Irama a causa della quarantena per essere stato a contatto con alcuni membri del suo staff positivi al coronavirus.

Tutti gli allievi di canto e ballo ammessi al serale di Amici 20

Nel corso della registrazione di ieri lunedì 8 marzo, Maria De Filippi ha presentato agli allievi della scuola più famosa d'Italia, il nuovo direttore artistico che è Stéphane Jarny. Poi i cantanti e i ballerini si sono esibiti tutti davanti ai rispettivi professori e alla fine la conduttrice televisiva ha annunciato che sono stati tutti ammessi al Serale di Amici 20.

Nel corso della puntata registrata Enula ha avuto modo di cantare il suo inedito, mentre Ibla si è esibita sulle note della canzone Lontano da me. Invece Tancredi ha cantato Fuori di Resta e Gaia il suo inedito. La De Filippi ha anche annunciato che il brano Lady di Sangiovanni è diventato disco d'oro.

Poi è stato dato spazio a Raffaele, Aka7even, Martina, Alessandro, Giulia che sono passati al Serale, così come i due allievi della maestra Celentano Serena e Tommaso.

Per quanto riguarda Leonardo, Rudy Zerby ha deciso di ammetterlo al serale nonostante le critiche di Anna Pettinelli. Quest'ultima ha anche deciso di far esibire per due volte Esa e Deddy, in quanto per lei non meriterebbero l'accesso alla fase finale del programma televisivo.

Peparini non sarà il direttore artistico di Amici 20

Nel corso della puntata di sabato 7 marzo in onda su Canale 5, Maria De Filippi ha invitato in studio Giuliano Peparini per giudicare i ballerini della scuola più famosa d'Italia.

In questa occasione, il coreografo ha dichiarato che non sarà lui il direttore artistico del serale di Amici 20, in quanto quest'anno non sarebbe stato in grado di dedicare le giuste energie a questo progetto. Proprio per questo motivo, il fratello della maestra Veronica Peparini ha preferito farsi da parte e ha ceduto il suo posto a Stéphane Jarny, coreografo e sceneggiatore francese già noto per Miss France, The Voice e Got to Dance.

Nel frattempo, nel corso delle precedente puntata di sabato 7 marzo, grazie ai voti di Giuliano Peparini sono andati al serale i primi due ballerini: Samuele e Rosa.