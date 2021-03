La notizia del giorno legata a Tommaso Zorzi, fresco vincitore del Grande Fratello Vip, lo voleva tra i nuovi possibili giudici del serale di Amici 20, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Si era vociferato che la conduttrice regina degli ascolti Mediaset, lo volesse nel cast della sua trasmissione in onda dal 20 marzo in tv. Addirittura era stato detto che sarebbe stato questo il motivo per il quale è saltata l'ospitata di Tommaso a Live - Non è la d'Urso nella puntata in programma domenica 7 marzo. Ebbene, alla luce di queste notizie, Tommaso ha scelto di fare un po' di chiarezza sui social.

La verità di Tommaso Zorzi sulla sua presenza al serale di Amici 20

Questa sera, dopo che per tutta la giornata si era parlato del suo possibile approdo nel cast del serale di Amici 20, Tommaso ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti e lo ha fatto postando una story sul suo profilo ufficiale Instagram.

Il vincitore del Grande Fratello Vip 5, ha smentito così le voci che lo volevano tra i nuovi giurati del talent show più famoso del piccolo schermo, che partirà il prossimo sabato 20 marzo in prime time su Canale 5.

"Magari mi avessero chiamato per fare il giudice ad Amici" ha scritto Tommaso nella story che ha condiviso con i suoi tantissimi fan che lo seguono su Instagram, con tanto di foto tratta dall'incontro che ci fu tra lui e la De Filippi in una delle puntate natalizie del Grande Fratello Vip.

'Sono in attesa di fare le fotocopie' scrive Tommaso

"Sono ancora in attesa di fare le fotocopie che, per carità, andrebbero sempre bene. Stagista per sempre" ha proseguito Zorzi nel suo messaggio.

E così, Zorzi ha subito precisato che non sarà nel cast del serale di Amici: per il momento non è arrivata nessuna chiamata da parte della De Filippi, così come si era vociferato per tutto il giorno.

Tuttavia, Tommaso non ha proferito parola sul motivo per il quale non è andato da Barbara d'Urso a Live.

Live - Non è la d'Urso, salta l'ospitata di Tommaso Zorzi ma lui tace

I suoi fan, infatti, aspettavano di vederlo intervistato dalla conduttrice partenopea nel corso della puntata del 7 marzo ma così non è stato. La d'Urso ha avuto modo di chiacchierare con Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò ma non con il vincitore del GF Vip.

Il mistero quindi resta, intanto Tommaso questo pomeriggio ha avuto modo di rivedere a Milano i suoi due grandi amici, conosciuti nella casa di Cinecittà. Trattasi di Stefania Orlando e Francesco Oppini. I tre si sono rivisti anche per motivi di lavoro: Zorzi, infatti, ha annunciato che il suo manager Lazzaro da questo momento in poi gestirà anche la coppia Orlando-Oppini.