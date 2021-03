Le anticipazioni della famosa soap opera Tempesta d'amore riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 marzo, Vanessa Sonnbichler si ritroverà a dover aiutare Cornelia, poiché la donna si sentirà male e avrà un attacco di panico improvviso. In seguito André cercherà di scoprire la ricetta della torta di nocciole, ma Linda confesserà all'uomo che la consegnerà soltanto a chi acquisterà la caffetteria. Successivamente sarà Rosalie ad aggiudicarsi la caffetteria Liebling: la donna offrirà 100 mila euro, mentre André 50 mila euro. Poi Ariane riuscirà a ricattare Steffen: la Kalenberg sarà a conoscenza di una verità scomoda per l'uomo.

Spoiler Tempesta d'amore: Vanessa aiuta Cornelia

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dall'8 al 12 marzo Vanessa aiuterà Cornelia a superare l'attacco di panico, poi la giovane chiamerà Robert per spiegargli la situazione. Il Saalfeld, però, non riuscirà a comprendere bene ciò che è accaduto, inoltre il cellulare di Vanessa si scaricherà all'improvviso e la chiamata verrà interrotta. In seguito Franzi comunicherà a Steffen di essersi auto-accusata, mentre Christoph con l'aiuto di Schulz ricatterà il sindaco e riuscirà ad ottenere l'approvazione per la corsa d'auto d'epoca.

Andrè cerca di scoprire la ricetta della torta di nocciole

André cercherà di scoprire la ricetta della torta di nocciole, ma Linda deciderà di consegnarla soltanto a chi comprerà la caffetteria.

Nel frattempo Robert scoprirà che Cornelia non è andata a lavorare il mattino seguente, così si renderà conto che è successo qualcosa. Successivamente Tim andrà da Franzi per avvisarla del fatto che non si costituirà contro di lei in tribunale, poiché ha scoperto che presto Steffen lo risarcirà del denaro perso. Inoltre, Tim dirà a Franzi che non vuole più avere nulla a che fare con lei, seppur a malincuore.

Rosalie compra la caffetteria Liebling

André cercherà di contrattare con Christoph la cifra per acquistare il caffè Liebling e arriverà ad offrire un massimo di 50 mila euro. Poi l'albergatore farà entrare nell'affare una nuova possibile acquirente: Rosalie, la quale sembrerà disposta ad offrire molto di più di André. In seguito Rosalie si aggiudicherà l'asta per la caffetteria Liebling e le ricette segrete di Linda, per la somma di 100 mila euro.

Dopo l'accaduto, André sarà assai furioso.

Ariane ricatta Steffen

Paul annuncerà a Michelle che nel loro viaggio dovranno portare anche Luna, ma la donna non sembrerà essere molto d'accordo. Più tardi Steffen si confronterà con Franzi e chiederà alla donna se ha fatto pace con Tim. Poi l'uomo informerà la Krummbiegl del fatto che un gastronomo di Sylt è interessato al loro sidro. Sarà così che i due decideranno di incontrare l'uomo per prendere accordi e ne approfitteranno per trascorrere alcuni giorni sereni. Franzi sarà parecchio felice per l'occasione, mentre Ariane deciderà di ricattare Steffen, poiché sarà a conoscenza del fatto che l'uomo ha drogato Franzi.

Robert chiede a Franzi di occuparsi degli orti

Robert incontrerà Franzi e chiederà alla donna di tornare ad occuparsi degli orti, per la produzione di frutta e verdura, soprattutto in vista della certificazione eco-bio dell'hotel.

Franzi sarà notevolmente soddisfatta e accetterà con piacere la proposta di Robert. Nel contempo Rosalie riuscirà a convincere André a farla entrare in società nell'affare delle torte surgelate, grazie ad un rituale che permetterà ai due di ristabilire il legame di un tempo. Inizialmente Werner non accetterà la decisione di suo fratello, ma poi cambierà idea. Infine, Robert sarà molto impegnato e sarà desideroso di far tornare Alfons e Hildegard a lavorare presso il Fürstenhof.