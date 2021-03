Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 28 marzo a sabato 3 aprile ci saranno tantissime novità. In particolare, Hope rifiuterà la proposta di matrimonio di Liam, in quanto non vorrà rinunciare a Douglas. In un secondo momento la donna ci ripenserà e vorrà farsi perdonare dal ragazzo, ma quando arriverà a casa di Steffy, vedrà la sua sorellastra baciare Spencer. Logan lascerà l'uomo in quanto si sentirà tradita, ma i due non sono a conoscenza del fatto che dietro all'accaduto c'è lo zampino di Thomas.

Logan rifiuterà la proposta di matrimonio di Liam

Nelle puntate in onda la prossima settimana sulle reti Mediaset, Steffy e Ridge parleranno di Thomas e Forrester senior sarà sempre più convinto che suo figlio si sia davvero innamorato di Zoe e l'ossessione per Hope sia ormai cosa passata. La figlia dello stilista però non la penserà come il padre, in quanto non sarà convinta del tutto dal fratello.

Nel frattempo Liam Spencer farà la proposta di matrimonio ad Hope Logan, a patto che lei cancelli dalla sua vita Thomas e anche il figlio Douglas. La figlia di Brooke però rifiuterà di convolare a nozze con il fratello di Wyatt, in quanto non vorrà rinunciare alla custodia congiunta del piccolo Douglas.

Hope vedrà la sua sorellastra e Spencer baciarsi

Liam quindi riceverà un rifiuto alla sua proposta e così deciderà di andare via e andrà a consolarsi da Steffy, con cui passerà la notte. Nel mentre Brooke convincerà sua figlia a ritornare sui suoi passi e le consiglierà di andare da Liam per rassicurarlo di volere una vita insieme a lui. Thomas però, che avrà ascoltato tutta la conversazione tra le Logan, deciderà di seguirà Hope, la cui destinazione sarà casa di Steffy. Forrester junior quindi chiamerà sua sorella e proverà a coinvolgerla nel suo piano.

In particolare chiederà alla ragazza di baciare Liam e di assicurarsi che Hope li veda.

Poco dopo Logan raggiungerà casa della sua sorellastra per farsi perdonare da Spencer e accettare di sposarlo, ma davanti ai suoi occhi vedrà Steffy e Liam baciarsi. Logan rimarrà di stucco e poi urlerà contro i due e dirà a Liam che a dividerli non è mai stato Thomas, ma la stilista.

Logan lascerà Spencer convinta che l'uomo l'abbia tradita

Successivamente Brooke e Ridge avranno l'ennesima lite e ancora una volta il motivo del litigio sarà Thomas. Infatti lo stilista verrà a sapere della proposta di matrimonio che Liam ha fatto ad Hope, però scoprirà anche cheSpencer ha messo come condizione quella di tenere Thomas e Douglas fuori dalle loro vite.

Intanto, Hope lascerà Liam perché sarà convinta che l'uomo l'abbia tradita con la sua sorellastra, ma soprattutto avrà ancora più paura di perdere il piccolo Douglas. Ovviamente però, nessuno dei due riuscirà ad immaginare che dietro all'accaduto ci sia ancora una volta Thomas.