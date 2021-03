Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV americana Beautiful, in onda ogni giorno dalle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da domenica 7 a sabato 13 febbraio, Ridge chiederà a Brooke di perdonare quanto fatto da Thomas in passato e la donna sarà stupita di questa richiesta. Inoltre tutti diffideranno del cambiamento di Thomas, in particolare Liam che farà in modo di far riassumere Zoe alla Forrester Creations per poter così controllare le sue azioni.

Hope cerca uno stilista per la sua collezione di moda

Nelle puntate di Beautiful che saranno trasmesse dal 7 al 13 marzo, Brooke sarà preoccupata pensando al fatto che Hope possa lavorare al fianco di Thomas.

Logan senior esprimerà la sua opinione: il ragazzo ha un urgente bisogno di aiuto, prima che possa fare del male a qualcuno. Intanto Liam cercherà di smascherare le vere intenzioni di Thomas, grazie al supporto di Zoe.

In tutto questo si avvicinerà la sfida di moda tra Hope e Steffy, con la prima che si attiverà alla ricerca di uno stilista che lo possa aiutare per "Hope for the Future", ma avrà più di una difficoltà. Inoltre Brooke inviterà la figlia a fare attenzione a Forrester, con Liam che penserà di usare Zoe per smascherarlo.

Ridge chiede a Brooke di perdonare Thomas, ma lei non è propensa a farlo

Secondo le anticipazioni televisive fino al 13 marzo, Liam comprenderà che Zoe è la persona giusta per aiutarlo a capire quali sono i pensieri di Thomas.

Il piano di Spencer consisterà nel fare riassumere Buckingham alla Forrester Creations, così che possa carpire le sue mosse e metterlo di fronte alle sue responsabilità. Intanto Hope verrà a conoscenza dell'idea di Liam, ma mostrerà subito la sua contrarietà al fatto che Zoe ritorni in azienda. Steffy invece la penserà diversamente e riterrà che a chiunque debba essere data una seconda possibilità nella vita.

Gli spoiler della prossima settimana ci indicano come Thomas si troverà in una situazione difficile, poiché tutti si troveranno a osservare i suoi comportamenti. Steffy proverà a credere a un suo possibile cambiamento, mentre Brooke si mostrerà molto insofferente nei confronti di Ridge. Quest'ultimo per l'ennesima volta ha invitato la moglie a perdonare Thomas, ma lei non sarà propensa ad avallare questa sua richiesta.

Tutti restano diffidenti del comportamento di Thomas

In base alle trame da domenica 7 a sabato 13 marzo, Liam riuscirà a far cadere Thomas nella sua trappola. Infatti Forrester junior per fare vedere a tutti di non essere più l'uomo di un tempo, sceglierà di riprendere Zoe nell'azienda di famiglia. In tutto questo Thomas, quando noterà l'arrivo di Logan, bacerà Buckingham sotto gli occhi di tutti. Nessuno si farà però influenzare da questo gesto e tutti resteranno convinti che sia stato fatto solo per allontanare i sospetti su di lui.

Intanto Hope si troverà in difficoltà e parlerà con Liam del fatto che è costretta ad assumere Thomas come stilista [VIDEO]per la sua linea di moda. Inizialmente Spencer sarà molto dubbioso sulla scelta, ma poi acconsentirà in quanto Logan è desiderosa di affrontare Steffy nel migliore dei modi.

L'unico che sarà felice di questa cosa non può che essere Thomas.