Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 15 a sabato 20 marzo su Canale 5, Thomas Forrester si dichiarerà a Zoe e Hope sarà molto infastidita da questa relazione tra i due. Allo stesso tempo, Steffy, Brooke e Liam avranno molti dubbi su questo avvicinamento tra lo stilista e Zoe e saranno convinti che sia solo un altro piano del giovane.

Thomas sarà ancora ossessionato da Hope

Nelle puntate in onda dal 15 al 20 marzo su Canale 5, Thomas sarà felicissimo per aver avuto la possibilità di collaborare con Hope. Nel mentre Steffy tramerà alle spalle di suo fratello, insieme a Spencer e a Brooke.

Infatti i tre saranno a conoscenza che Zoe è stata riassunta in azienda con lo scopo di scoprire le reali intenzioni del Forrester junior.

Poco dopo Steffy e Sally sfideranno Logan e il figlio di Ridge. Forrester poi confiderà alla sua amica che spera tanto in un cambiamento di suo fratello, anche se sarà molto difficile. Invece Brooke e Liam non confideranno affatto nella buona fede di Thomas e saranno sempre convinti che il ragazzo non metterà mai da parte il suo amore ossessivo per Hope. E infatti i due non si sbaglieranno infatti, mentre Logan e il figlio di Ridge lavoreranno, lo stilista sfrutterà ogni occasione per mettere le mani addosso alla ragazza.

Thomas e Zoe in intimità fisica

Successivamente però Thomas negherà l'interessa per Hope e assicurerà alla donna di essere innamorato di Zoe.

La sorella del giovane spererà che questa possa essere la volta buona che suo fratello sia felice, mentre Brooke non crederà a questa storia. Per questo motivo, Steffy dirà a Logan di fidarsi di Zoe, in quanto se Thomas starà mentendo, la ragazza lo smaschererà senza problemi. Il figlio di Ridge intanto avrà un confronto con Buckingham per convincerla che prova dei sentimenti molto forti per lei.

Poco dopo Thomas andrà a letto con Zoe, ma verrà sorpreso da tutti i suoi familiari. Il giovane si sentirà in imbarazzo e così inviterà la ragazza a casa Forrester per il 24 dicembre. Anche i parenti dello stilista saranno molto felici di avere Buckingham come ospite per le feste natalizie.

Hope sarà infastidita dalla relazione tra Thomas e Zoe

Ridge inviterà anche Brooke a casa Forrester per la vigilia di Natale, ma la donna non vorrà passare le festività insieme a Thomas.

Intanto quest'ultimo racconterà a Hope la notte di passione trascorsa con Zoe nei dettagli per farla ingelosire.

E infatti Logan, anche un pò a sorpresa, avrà una reazione alquanto strana nel vedere Thomas e Zoe felici insieme. In particolare la figlia di Brooke sarà infastidita da questo legame.