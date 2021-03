Momenti di altissima tensione a Beautiful, la popolare soap opera ambientata in una casa di moda americana. Le trame provenienti dagli Usa e in onda a breve su Canale 5, annunciano uno scontro senza precedenti tra Brooke Logan e Quinn Fuller. In particolare, la moglie di Eric butterà a terra la donna, rea di aver preso a schiaffi Shauna Fulton, l'amante di Ridge.

Beautiful: Eric scopre che Ridge ha tradito la moglie

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione raccontano che ci sarà alta tensione in casa Forrester. Tutto accadrà quando Ridge confesserà a Brooke di aver baciato Shauna.

Proprio quest'ultima inviterà più volte lo stilista a passare del tempo insieme, se il Forrester rifiutasse i suoi inviti. L'uomo, infatti, riferirà alla Fulton di aver messo al corrente sua moglie del loro bacio.

Il padre di Thomas non vorrà avere segreti con la Logan, che in preda alla collera si precipiterà alla villa, dove avrà un confronto accesso con Eric. La madre di Hope chiederà al signor Forrester di cacciare Shauna in quanto sta tentando in tutti i modi di rovinare il suo matrimonio. Non contenta, la donna informerà il suocero che Ridge l'ha tradita con la Fulton. Una notizia che lascerà stupito Eric. In questa circostanza, Brooke preciserà che Quinn sta aiutando la sua amica a conquistare lo stilista.

Brooke vuole cacciare Shauna dalla villa

Nel corso delle prossime puntate dello sceneggiato americano, Quinn ascolterà di nascosto la conversazione, tanto da aver capito che Brooke sta convincendo suo marito a cacciare Shauna dalla villa. A tal proposito, la Logan pregherà Eric di esaudire il suo desiderio. Tuttavia, il capo della casa di moda non sarà propenso ad accettare la richiesta della madre di Hope, visto che togliere di mezzo la Fulton non risolverebbe tutti i problemi.

Alla fine della discussione, il signor Forrester si rifugerà nel studio prima di prendere una decisione definitiva.

Quinn spinge la madre di Hope a terra per difendere Shauna

Brooke, invece, prolungherà la permanenza alla villa in quanto ha bisogno di fare una telefonata prima di andarsene. Ed ecco, Quinn approfitterà della situazione per scagliarsi come una furia contro la rivale.

Le due donne daranno vita ad un duro scontro, dove voleranno anche schiaffi.

Nel frattempo, Shauna giungerà in salotto dove la madre di Hope avrà l'occasione di urlarle in faccia tutto ciò che pensa di lei. In questa circostanza, la donna dirà alla rivale che lo stilista l'ha baciata con molto trasporto. La Logan, a questo punto, perderà letteralmente la ragione, schiaffeggiando la Fulton. Una scena che sarà vista da Quinn che spingerà Brooke a terra in difesa dall'amica.