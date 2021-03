Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno dal lunedì al venerdì. Nelle puntate che verranno trasmesse dall’8 al 12 marzo 2021, Yigit farà un gesto del tutto inaspettato. Sanem Aydin rimarrà senza parole quando l’editore la sorprenderà facendole una proposta di matrimonio.

La scrittrice sarà molto infastidita dalla reazione di Can Divit quando apprenderà che il suo datore di lavoro vuole sposarla: nello specifico, la fanciulla crederà che il fotografo non provi più amore per lei.

DayDreamer, spoiler al 12/03: Yigit chiede la mano di Sanem

Gli spoiler degli episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 8 a venerdì 12 marzo 2021, sempre alle ore 16:45, annunciano che Sanem provocherà delle ferite a Can dopo averlo colpito scambiandolo per un orso.

Mentre la scrittrice e il fotografo non avranno altra scelta oltre a quella di trascorrere la notte insieme nel bosco, Yigit sarà abbastanza pensieroso: quest’ultimo temerà che Can riuscirà a conquistare Sanem con facilità.

Non passerà molto per vedere il fotografo smascherare Yigit, costringendolo ad ammettere a Sanem che in realtà fu lui a bruciare il suo diario un anno fa. L’editore verrà rassicurato da un messaggio di Huma: quest'ultima dirà al suo alleato che il suo primogenito non potrà mai mostrare le prove della sua colpevolezza poiché nel capanno non ci sono telecamere. L’editore, dopo aver rinunciato a confessare tutti i suoi misfatti, approfitterà della situazione per chiedere la mano di Sanem la quale. dopo aver ascoltato le parole del suo datore di lavoro, non nasconderà il suo stupore.

La ragazza, inoltre, si arrabbierà con Can quando si mostrerà disinteressato al fatto che Yigit vuole sposarla.

Il proposta di Deren, Emre confessa al fratello di essere disoccupato

A questo punto, Sanem si prenderà tutto il tempo necessario per decidere se accettare o meno di diventare la moglie di Yigit. Mentre Can e Sanem, dopo aver avuto l’ennesimo litigio, saranno in procinto di baciarsi, alla tenuta verranno a sapere della proposta di matrimonio dell'editore.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Muzzafer, Deren, CeyCey, Mihriban e Aziz, desiderosi di vedere Can e Sanem di nuovo innamorati, vorranno architettare un piano. A fare la prima possa sarà l’ex direttrice creativa della Fikri Harika, che convincerà Sanem a mettere in commercio i suoi prodotti e a creare una campagna pubblicitaria per sponsorizzarli. La scrittrice accetterà la richiesta di Deren, non appena saprà che anche Can sarà coinvolto nel progetto.

Intanto, Mevkibe e Nihat non sapranno quale consiglio dare alla loro secondogenita, ovvero se gettarsi tra le braccia di Yigit oppure perdonare Can. Per concludere Emre, dopo aver confessato al fratello di essere senza lavoro, incoraggerà la moglie Leyla a prepararsi per seguire la prima lezione di tango.