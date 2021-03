Nella puntata di DayDreamer che andrà in onda lunedì 15 marzo su Canale 5, Leyla ed Emre decideranno finalmente di fare il secondo grande passo: avere un bambino insieme. Questo, però, comporterà il loro allontanamento da casa Aydin. Mentre Yigit, testardo come non mai, deciderà di richiedere a Sanem di sposarlo, ma una bizzarra interruzione di Muzaffer e CeyCey manderà nuovamente a monte tutte le sue pazze intenzioni, con la grande felicità di Sanem.

Leyla ed Emre decidono di avere il loro primo figlio

Emre sarà deciso: vorrà chiedere a Leyla di avere un bambino insieme, ma ogni occasione sembrerà fallire.

Prima Mevkibe gli rovinerà la sorpresa poi, mentre si troveranno in un parco giochi, proverà a rifarle la fatidica domanda, ma purtroppo verranno interrotti da una telefonata improvvisa proveniente dal capo di Leyla.

Alla fine le farà la tanto attesa richiesta durante la loro prima lezione di tango. Dalla giacca sfilerà una scatolina contenente un ciuccio, con la quale le chiederà di fare un bambino insieme a lui. Ovviamente la ragazza, colma di gioia, accetterà di compiere questo grande passo insieme al marito. In realtà lo desiderava già da tanto tempo, ma non ha mai detto nulla, in quanto temeva che Emre non si sentisse pronto, invece quest'ultimo l'ha sorpresa.

Leyla ed Emre vogliono lasciare casa Aydin

Leyla ed Emre hanno preso una grossa decisione: avere un bambino che allieti la loro vita.

A tale conclusione, però, ne susseguirà un'altra più importante. Emre, infatti, proporrà a Leyla di lasciare casa Aydin. All'inizio lei non sarà tanto d'accordo, ma alla fine capirà che è l'unica cosa giusta da fare e fin da subito si adopereranno per cercarsi un'abitazione.

Yigit chiede a Sanem di diventare sua moglie

Intanto Yigit non si darà per vinto con Sanem.

Il ragazzo, infatti, le ha dato un appuntamento nella spiaggia accanto alla sua tenuta. La ragazza si recherà all'incontro ma quella che troverà sarà una situazione a dir poco surreale. Infatti Yigit ha preparato per lei qualcosa di veramente romantico: una tavola per due che ha come sfondo un arco adornato di rose rosse, ma non solo. Con tanto di anello chiederà ufficialmente alla ragazza di diventare sua moglie.

Per Sanem sarà in una circostanza di totale imbarazzo, in quanto non saprà che cosa dire, ma grazie al cielo ci penseranno Muzaffer e CeyCey a interrompere la situazione. Quest'ultimo, infatti, aveva sentito l'editore dare un appuntamento a Sanem e fin da subito aveva capito che c'era qualcosa che non andava. Ovviamente Sanem gradirà questa interruzione, Yigit invece un po' meno: infatti, arrabbiato, deciderà di andarsene.