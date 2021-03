Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda lunedì 8 marzo Sanem colpirà per sbaglio Can alla testa. I due, peraltro, trascorreranno la notte insieme nel bosco. Yigit, dal suo canto, sarà molto spaventato dalla vicinanza che si verrà a creare tra i due e avrà il timore che il fotografo possa riconquistare la donna di cui si è innamorato.

La soap opera va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:45 su Canale 5 e mercoledì sera in prima serata.

DayDreamer, trama 8 marzo: Can viene ferito da Sanem

Secondo le anticipazioni, nella puntata in onda l'8 marzo Sanem continuerà ad avventurarsi da sola nel bosco e deciderà di impegnarsi per raccogliere dei fiori.

Mentre sarà intenta a trovare delle nuove profumazioni per le sue creme, la giovane sentirà degli strani rumori alle sue spalle e questo la spaventerà. Aydin, infatti, si convincerà che dietro di lei potrebbe esserci un orso e non ci penserà due volte a colpire la presenza alle sue spalle. Quando si girerà, però, Sanem si renderà conto di aver ferito Can, il quale si troverà lì proprio per tenerla d'occhio. Dopo aver trovato il piccolo Caner, infatti, i due hanno continuato a trascorrere del tempo insieme, ma questo non li ha aiutati a riavvicinarsi. Per questo motivo, Sanem sceglierà di continuare a percorrere la sua strada completamente da sola.

DayDreamer, spoiler 8 marzo: Yigit è preoccupato per la vicinanza tra Can e Sanem

Sanem sarà subito dispiaciuta per quanto accaduto e si prenderà cura di Can per tutto il tempo della loro permanenza nel bosco.

I due, infatti, arriveranno al punto di trascorrere la notte nella foresta. Yigit, nel frattempo, sarà molto preoccupato per la situazione che si verrà a creare: la vicinanza tra Aydin e il fotografo lo spaventa molto e teme che Divit possa riconquistare la sua vecchia fiamma. A preoccupare l'editore, peraltro, sarà soprattutto lo stato psicologico di Sanem, la quale appare molto debole e influenzata dal ritorno di Can in città in seguito alle condizioni del signor Aziz.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

DayDreamer, trama prossime puntate: Yigit chiede la mano di Sanem

Secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate Can riuscirà a mettere alle strette Yigit riguardo al libro di Sanem che è andato a fuoco. L'editore, però, riceverà l'appoggio di Huma, la quale lo convincerà che il fotografo non ha nessuna prova contro di lui. Questa notizia convincerà Yigit a fare il primo passo con Sanem e le chiederà di sposarlo.

La giovane si prenderà del tempo per pensarci e resterà molto delusa dall'atteggiamento di Can. Deren e gli amici di Sanem, nel frattempo, faranno di tutto per far tornare la pace tra il fotografo e Aydin.