Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate che sono andate in onda in Turchia e che presto arriveranno in Italia su Canale 5, Can e Sanem convoleranno a nozze davanti ai loro familiari e tutti gli amici della coppia. Dopodiché i due novelli sposi gireranno il mondo insieme e poi Aydin renderà Divit padre di ben tre gemelli, così come le avevano predetto i sogni premonitori.

La giovane coppia sceglierà di far crescere i propri figli nella natura, nel mentre la giovane scrittrice con l'uscita del suo secondo romanzo diventerà ancora più popolare.

Can e Sanem convoleranno a nozze

Nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5, Can non recupererà del tutto la memoria, ma nonostante ciò si renderà conto che è ancora innamorato di Sanem e quindi vorrà riconquistarla a tutti i costi. Il fotografo deciderà di confessare ancora una volta i suoi sentimenti alla giovane protagonista e gli farà una romantica proposta di matrimonio, in cui verranno coinvolti anche amici e parenti.

La festa di fidanzamento si terrà nella tenuta di campagna di Mihiriban e in questa occasione il Divit regalerà un anello di fidanzamento alla sua donna. Successivamente i due protagonisti convoleranno a nozze e decideranno di viaggiare insieme per il mondo.

Intanto, i genitori di Sanem accetteranno questa unione con molto piacere e alla fine nemmeno Huma si opporrà al sogno dei due giovani.

Sanem scriverà il suo secondo romanzo sulla storia d'amore con Can

Poco dopo il giro per il mondo, i due sposi torneranno in patria e Sanem ritroverà l'ispirazione per scrivere il suo secondo romanzo. Quest'ultimo si baserà sulla seconda parte della relazione tra la scrittrice e il fotografo. L'uscita di quest'opera sarà un successo e ormai Aydin sarà una scrittrice molto popolare.

Successivamente, Sanem e Can decideranno di continuare la loro vita insieme immersi nella natura. In particolare la giovane scrittrice convincerà suo marito a fare ritorno nella tenuta per trascorrere lì il resto dei loro giorni.

Sanem partorirà tre gemelli

Ovviamente però i due non saranno soli, in quanto la premonizione sul futuro che Aydin avrebbe partorito tre gemelli diventerà realtà.

Infatti, Sanem rimarrà incinta e coronerà finalmente il suo sogno di avere una famiglia numerosa.

Infine nell'ultima scena della soap opera turca, i due protagonisti saranno immersi nel verde della tenuta dove avranno deciso di vivere, insieme ai loro tre figli. Non ci resta che attendere la messa in onda in Italia delle nuove puntate di DayDreamer per scoprire ulteriori novità sul lieto fine che attenderà i due protagonisti.